The Impossible Heir: Kịch bản hấp dẫn, Lee Jae Wook tỏa sáng, nữ chính là lỗ hổng

HHT - "The Impossible Heir" được nhiều khán giả yêu thích bởi thiết lập ba nhân vật chính đều tham vọng và bí ẩn. Vượt lên trên diễn xuất gây nhiều tranh cãi của Hong Suzu, phim vẫn được đón nhận nồng nhiệt bởi chemistry bùng nổ của Lee Jae Wook và Lee Jun Young.

The Impossible Heir (tựa Việt:Người Thừa Kế Bất Khả Thi) được người xem nhận xét là tuyệt phẩm chuyển thể từ manhwa (truyện tranh Hàn Quốc) lên sóng trong thời gian gần đây.

Nội dung phim xoay quanh Han Tae Oh (Lee Jae Wook) là con trai của một kẻ sát nhân, đứa con rơi của gia đình tài phiệt Kang In Ha (Lee Jun Young) và Na Hye Won (Hong Suzu), người phải gồng gánh khoản nợ khổng lồ do bà mẹ nghiện cờ bạc gây ra. Cả ba đều là những người bị xã hội ngó lơ, hình thành khao khát mãnh liệt muốn vươn lên để thay đổi số phận.

Trong khi Tae Oh tiếp cận "cậu ấm" In Ha để đổi đời, thì In Ha cũng muốn tận dụng trí thông minh và tham vọng của cậu bạn để đoạt lấy quyền thừa kế. Một cú bắt tay "nghìn vàng" được hé mở, một liên minh chặt chẽ được thúc đẩy bởi tham vọng giành quyền thống trị tập đoàn Kang Oh - tập đoàn hàng đầu ở Hàn Quốc.

Dù vậy, sự thấu hiểu và tôn trọng mà Tae Oh và In Ha dành cho nhau đã gắn kết hai thanh niên với số phận khắc nghiệt, tạo nên một tình bạn đẹp đẽ trong bối cảnh u ám và đầy toan tính của bộ phim.

Trước đó, Lee Jae Wook thường xuyên thể hiện rất tốt các vai diễn mang cá tính lạnh lùng và mạnh mẽ như Baek Kyung (Extraordinary You) hay Jang Uk (Alchemy of Souls). Đến khi hóa thân vào thần sắc u ám và bất cần của Tae Oh, nam diễn viên nhận được phản hồi tích cực từ phần lớn người xem với màn thể hiện vượt ngoài mong đợi.

Dù là ánh mắt hay giọng nói, biểu cảm của Jae Wook đã khiến nhân vật Tae Oh càng trở nên bí ẩn, và thậm chí còn trở thành một nhân tố được dự đoán sẽ có một pha "lật kèo", phản bội lại In Ha trong tương lai.

Trong khi đó, Kang In Ha của Lee Jun Young lại là một ẩn số thú vị. Nổi bật với tính cách tỉ mỉ và đứng sau hỗ trợ Tae Oh, In Ha vẫn khiến người xem bối rối. Khán giả khó lòng đoán được liệu chàng trai mưu mô này có quay lưng với chính bạn thân của mình hay không, đặc biệt là khi đã chứng kiến tình cảm của Tae Oh đối với cô bạn gái 10 năm Hye Won của mình.

Ngược lại với hai nam chính, lần đầu chạm ngõ vai chính của Hong Suzu trong vai Na Hye Won lại trở thành tâm điểm chỉ trích bởi diễn xuất vô hồn, cứng nhắc. Đồng thời, thiết lập nữ chính đột ngột xuất hiện và gây chia rẽ tình bạn đang bền chặt của Tae Oh và In Ha cũng khiến người xem khó hiểu và không mấy thiện cảm với nhân vật này.

Mạch phim bắt đầu đi vào cao trào khi cuộc chiến giành quyền thừa kế tập đoàn Kang Oh giữa Tae Oh, In Ha và anh trai In Ha chính thức bắt đầu. Diễn biến nhanh, logic cùng góc quay ẩn ý giấu đi cảm xúc thật sự của nhân vật cũng trở thành những yếu tố thu hút khán giả chờ đợi những tập tiếp theo.