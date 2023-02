The Last of Us (Người Sống Sót Cuối Cùng) - ánh Mặt Trời của dòng phim chuyển thể từ game

HHT - Sau nhiều thập kỷ thất bại trong việc chuyển thể trò chơi điện tử thành phim, “The Last of Us” (Người Sống Sót Cuối Cùng) giờ đây chính là minh chứng cho việc một món ăn chỉ “ngon đúng điệu” khi mua đúng “nguyên liệu” và được “xào nấu” bởi đúng người.

“Phim chuyển thể từ game” luôn là một thể loại khiến người yêu phim... nhăn mặt khi nhắc tới, bởi lẽ, chưa từng có một tác phẩm nào đi theo hướng này mà được đánh giá cao từ trước tới nay, dù chúng có thu về bao nhiêu tiền cho nhà sản xuất đi chăng nữa. Từ Resident Evil, Silent Hill, Tomb Raider cho đến Warcraft, Mortal Kombat, Rampage... đều chưa bao giờ được xem là một bộ phim đúng nghĩa vì khâu sản xuất luôn rơi vào cảnh "đầu voi đuôi chuột". Vậy nhưng, The Last of Us đã đi khỏi lối mòn đó.

Suốt 3 tuần qua, những tập phim đầu tiên của loạt phim truyền hình The Last of Us liên tục “gây bão” khi liên tục phá vỡ nhiều kỷ lục về lượt xem và nhận về hàng loạt lời khen có cánh từ giới chuyên môn lẫn khán giả đại chúng. Chẳng cần nhìn vào số điểm đánh giá, chính nội dung đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ trò chơi điện tử cùng tên đến từ hãng Naughty Dog đã nói lên lý do vì sao The Last of Us lại ngày càng gây chú ý.

Bám sát nguyên tác nhưng vẫn tạo được những khác biệt hay ho

Không giống với những bộ phim kể trên “đi xa quá” trong quá trình sáng tạo để phù hợp với thời lượng phim điện ảnh rồi dẫn tới tình trạng "đầu voi đuôi chuột", The Last of Us may mắn trở thành một bộ phim truyền hình sản xuất bởi HBO - ngôi nhà chung của loạt siêu phẩm hàng đầu như Game of Thrones, House of the Dragon hay Chernobyl. Với lợi thế thời lượng, tác phẩm chuyển thể từ game này có thể khai thác câu chuyện một cách đầy đủ và đầu tư chất xám tối ưu.

Không cố biến đổi tới mức “biến dạng”, chính việc bê gần như nguyên xi lên phim lại tạo một hiệu quả không ngờ khi khán giả yêu thích tựa game có thể dễ dàng nhận ra đây là cách mà các biên kịch tri ân trò chơi và giữ nguyên tinh thần câu chuyện gốc. Từ bộ đôi Joel và Ellie cho đến các nhân vật phụ khác như Tess, Tommy hay Bill đều gần như giữ được cá tính của họ trong game, nhưng vẫn tô điểm thêm chút khác biệt nhờ diễn xuất đậm dấu ấn cá nhân của các diễn viên, đặc biệt là cặp đôi chính - Pedro Pascal và Bella Ramsey.

Tuy nhiên, không có chuyện HBO lại giữ 100% chi tiết mà “sao y bản cũ”. Có vô số đã được biến đổi và tạo sự bất ngờ, nhưng về thực chất lại không khiến câu chuyện trở nên quá khác biệt với tuyến truyện gốc khi vẫn giữ được sự gai góc, căng thẳng và ghê sợ, thậm chí lại còn tạo nên một nét nhân văn đẹp đẽ và mạnh mẽ như thông điệp về tình người mà bộ phim muốn truyền tải.

Những câu chuyện đen tối ẩn chứa ánh sáng của sự nhân văn

Dù mang dáng dấp tựa như The Walking Dead, nhưng The Last of Us lại mang nhiều yếu tố khác biệt với bất cứ bộ phim về đề tài tận thế zombie nào khác. Nếu các đại dịch zombie thường gây nên bởi một thứ vi khuẩn nào đó được giới khoa học phi đạo đức phát minh ra, thì thứ nấm sát thủ trong phim lại là hậu quả của biến đổi khí hậu.

Chi nấm Ophiocordyceps, với côn trùng là thứ dịch bệnh biến chúng thành những thây ma lây lan cho bầy đàn; với con người, một vài loại là thứ thuốc bổ với tên gọi “đông trùng hạ thảo” vì chúng không đủ gây hại do điều kiện nhiệt độ không cho phép. Thế nhưng khi Trái Đất ngày một nóng dần, thứ nấm sát thủ này cũng trở nên đột biến thành bệnh dịch, khởi nguồn cũng chính vì loài người không bảo vệ môi trường, là sự trả thù của mẹ thiên nhiên.

Ngày mà nền văn minh nhân loại sụp đổ cũng là ngày mà loài người đánh mất đi nhân tính để giữ mạng của mình. Không chỉ mỗi con gái của Joel, quân đội và những tàn dư của chính phủ Mỹ lấy tên gọi FEDRA đã tàn sát vô số người vô tội để ngăn chặn dịch bệnh vì không đủ chỗ chứa trong các khu cách ly, dùng thiết quân luật và sẵn sàng chĩa súng vào bất kỳ ai để giữ trật tự tại những cộng đồng người sống sót. Ở bên ngoài tường sắt, cướp bóc, buôn người và hằng hà sa số tệ nạn khác diễn ra vì luật pháp cũng đã chẳng còn.

Thế nhưng đâu đó giữa chốn địa ngục trần gian này vẫn tồn tại lòng tốt, tình yêu và hy vọng. Đó có thể là mối tình thuần khiết kéo dài hàng thập kỷ của Bill và Frank - hai người đàn ông duy nhất mà Joel và Tess xem là bạn khi tưởng chừng chẳng còn có thể tin tưởng được ai, hoặc đó là tổ chức Đom Đóm muốn chống lại FEDRA và khôi phục đất nước, hoặc chính Joel và Tess - hai kẻ buôn lậu không còn thiết tha với đời lại quyết chí đưa cô bé Ellie với khả năng miễn nhiễm nấm sát thủ đi tìm phương thuốc cứu chữa cho nhân loại.

Hành trình sinh tồn của The Last of Us vẫn chỉ đang ở điểm khởi đầu, nhưng với chất lượng được chứng thực đã được đặt sẵn mùa thứ hai, đây dường như sẽ là ánh bình minh kéo dài cho dòng phim chuyển thể từ trò chơi điện tử trong tương lai.