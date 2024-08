The Frog: Go Min Si "đẹp điên" cũng không cứu được kịch bản vô lý, lê thê

HHT - Dù được kỳ vọng sẽ trở thành bộ phim kinh dị đình đám nửa cuối năm 2024 nhưng "The Frog" lại nhận về nhiều ý kiến trái chiều sau khi công chiếu vì nội dung còn nhiều mâu thuẫn.

The Frog(Rừng Không Tiếng) kể về câu chuyện của 2 chủ nhà nghỉ sống tại vùng nông thôn của Hàn Quốc, nhưng ở mốc thời gian cách nhau tới 20 năm. Trong quá trình này, cả hai đều gặp những vị khách bí ẩn, khiến cuộc sống của họ bị đảo lộn với một chuỗi sự việc đầy sóng gió.

The Frog được cầm trịch bởi Mo Wan Il, đạo diễn nổi tiếng của bộ phim truyền hình có rating cao nhất màn ảnh Hàn Quốc mang tên Thế giới hôn nhân (The world of the married). Phim cũng sở hữu dàn diễn viên đình đám như Go Min Si, Kim Yoon Seok, Yoon Kye Sang, Lee Jung Eun....

Vào mùa Hè năm 2021, nhà nghỉ của Jeon Young Ha (Kim Yoon Seok) đã tiếp đón một vị khách vô cùng xinh đẹp tên là Yoo Seong Ah (Go Min Si) cùng con trai đến với vùng quê xa xôi nhưng đầy yên bình. Tuy nhiên, khi trả phòng chỉ có Seong Ah rời đi, khiến anh không khỏi cảm thấy lạ lùng.

Lên phòng kiểm tra, Young Ha phát hiện mùi thuốc tẩy nồng nặc trong phòng tắm và chỉ còn lại một vết máu nhỏ bám trên gương. Dù cảm thấy nghi ngờ, nhưng vì sợ ảnh hưởng đến danh tiếng nhà nghỉ, Young Ha vẫn quyết định bỏ qua và tiếp tục công việc như chưa có gì xảy ra. Chẳng thể ngờ rằng sau đó không lâu, Seong Ah trở lại, đẩy Young Ha vào loạt tình huống trớ trêu, kỳ lạ.

Ngược về 20 năm trước, cũng tại vùng quê đó, Koo Sang Jun (Yoon Kye Sang) và vợ cũng điều hành một nhà nghỉ. Vào một đêm mưa to gió lớn, hai vợ chồng đang mở cửa đón khách như thường lệ thì một người đàn ông tới thuê phòng. Sáng hôm sau, họ kinh hãi phát hiện ra trong phòng vị khách ấy chứa thi thể một người phụ nữ không còn nguyên vẹn. Dù kẻ sát nhân nhanh chóng bị bắt, nhưng sự việc đã để lại ám ảnh quá lớn với gia đình Sang Jun khi báo chí đổ xô đến đưa tin.

Dù hai sự việc diễn ra ở hai thời điểm khác nhau nhưng bộ phim đã kết nối 2 câu chuyện lại qua nhân vật thám tử Yoon Bo Min (Lee Jung Eun/ Ha Yoon Kyung) - người theo đuổi cả hai vụ án. Trong quá trình những tình tiết bí ẩn lần lượt được giải đáp, cảm giác căng thẳng và ám ảnh cũng dần tăng lên đối với khán giả.

Lấy bối cảnh mùa Hè rực rỡ đầy sức sống, cùng những địa điểm quay được dàn dựng công phu, tỉ mỉ đến từng chi tiết, The Frog mang đến những thước phim mãn nhãn. Thêm vào đó, phần nhạc phim lôi cuốn, hợp mood càng giúp bộ phim tạo được sự đối lập rõ nét giữa cái đẹp mơ màng và sự độc ác đến rợn người. Diễn xuất của dàn cast cũng được đánh giá cao, đặc biệt là ở sự lột xác vừa quyến rũ vừa điên loạn của Go Min Si.

Mặc dù sở hữu cốt truyện hấp dẫn, li kỳ nhưng kết cấu phim không chặt chẽ giữa các chi tiết kết nối dòng thời gian quá khứ và hiện tại. Dàn diễn viên nhập vai hoàn hảo cũng không cứu được kịch bản rời rạc, lê thê. The Frog khiến người xem hoang mang dù đã xem tới những tập cuối: ""Hơi chán xem mà toàn phải tua", "Hai câu chuyện đan xen khó hiểu thật sự. Vẫn còn xem vì nữ chính đẹp!", "Xem đến tập 5 mới bắt đầu hiểu được vấn đề"...

The Frog gồm 8 tập, nhưng quá nửa phim lại chậm chạp, mông lung, chính điều này đã không níu được người xem. Chi tiết giữa quá khứ và hiện tại thiếu rõ ràng, gây khó hiểu và dễ nhầm lẫn. Phản diện lộ diện sớm làm giảm sự tò mò, diễn biến cũng dễ đoán. Có quá nhiều sạn được người xem nhặt ra ở mỗi tập phim, từ lời thoại tới cách xây dựng tính cách nhân vật thiếu thực tế, không logic.

The Frog thất bại so với những kỳ vọng ban đầu. Nhưng nhìn ở góc độ của nữ chính Go Min Si, đây là một "phép thử" cho sự nghiệp của cô. Mỹ nhân họ Go đủ tiềm năng để nhận một vai diễn có tâm lý biến hóa phức tạp, cũng là ứng viên sáng giá cho vị trí "điên nữ" của màn ảnh Hàn nếu có được một kịch bản tốt hơn.