The New Mentor: Mới tập đầu dàn HLV đã "var" liên tục, khịa nhau để giành thí sinh

HHT - "The New Mentor 2023" tung trailer hơn 4 phút hé lộ những thử thách đầu tiên dành cho các người mẫu. Những màn đối đáp của 4 "super mentor" cũng là điểm nhấn đáng chú ý.

Cùng ngồi trên những chiếc ghế quyền lực của The New Mentor 2023, bốn Super Mentors Hồ Ngọc Hà - Thanh Hằng - Hương Giang - Lan Khuê và Super Judge - Lukkade Metinee - gây ấn tượng với nhan sắc và phong cách thời trang hút mắt.

Với tiêu chí "tìm lại hào quang" của những người mẫu chuyên nghiệp đang tìm kiếm sự bứt phá, dàn thí sinh của The New Mentor có sự góp mặt của Mai Ngô, Cao Ngân, Chúng Huyền Thanh, Lại Thanh Hương, Pông Chuẩn, Diệp Linh Châu... Trong trailer, Chúng Huyền Thanh khẳng định "mong muốn lấy lại được vị trí đã từng có", Cao Ngân cũng cho hay sẽ chơi hết mình trong cuộc thi cam go lần này.

Trailer tập 1 cũng hé lộ những giây phút căng thẳng khi các thí sinh phải gấp rút chọn phụ kiện, phối trang phục và đặc biệt là catwalk trên các bậc thang khá cao. Trong một số khoảnh khắc, Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng đều khá lo lắng khi có thí sinh catwalk không vững hoặc suýt vấp té khi di chuyển xuống bậc thang.

Đứng trước dàn Mentor, mỗi thí sinh đều có cơ hội thể hiện tài năng, bản lĩnh cũng như nêu quan điểm cá nhân. Trước chia sẻ của một thí sinh: "Tóc đỏ chứng tỏ em rất là "nóng", em "so hot", Hồ Ngọc Hà đã chia sẻ: "Sự máu lửa nó xuất phát từ bên trong chứ không phải từ cái đầu, cái tóc".

Thanh Hằng cũng dành cho một thí sinh nhận định nghiêm khắc: "Động lực thì ai cũng có, mong muốn thì ai cũng có nhưng để thành công thì phải có kỷ luật. Không phải lúc nào chúng tôi cũng rộng lòng như thế rồi đâu là kỷ luật?".

Nửa sau của trailer là những màn "var" giữa các Mentor để giành thí sinh về đội. Mở màn là câu nói của Hồ Ngọc Hà: "Có bạn nào muốn đấu với Hà không?". Tiếp đó là những màn tranh luận, bảo vệ quan điểm giữa Hồ Ngọc Hà, Hương Giang xoay quanh quan điểm về sự "nhạt nhẽo".

Một thí sinh tiềm năng đã khiến tất cả Mentor "tung chiêu" và nhất quyết chiêu mộ đến cùng, như cách Hương Giang thẳng thừng "khịa" Lan Khuê: "Rất là bất ngờ cách chơi chiêu của Lan Khuê ngày hôm nay. Thâm như đôi môi của cô ấy vậy".

Cuối cùng, trailer khiến khán giả không khỏi tò mò khi Host Dược sĩ Tiến nói rằng: "Cái quyết định này đưa ra nó không chỉ ảnh hưởng tới cái nhìn của khán giả về Tiến mà nó còn là áp lực của chính thí sinh này". Dường Như Dược Sĩ Tiến sẽ đưa ra một quyết định quan trọng nào đó khiến người xem bất ngờ trong tập 1.