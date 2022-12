Thêm một lý do để chờ đón "Avatar: The Way of Water": The Weeknd sẽ hát nhạc phim!

HHT - The Weeknd liên tục “nhá hàng” về sản phẩm đặc biệt cho phần phim "Avatar: The Way of Water" khiến người hâm mộ “đứng ngồi không yên" trước màn hợp tác đặc biệt này.

The Weeknd đã đăng một đoạn video dài 12 giây trích từ ca khúc nhạc phim Nothing Is Lost (You Give Me Strength) của siêu bom tấn Avatar: The Way of Water. Dưới logo, hình ảnh dãy số “12.16.22” (tức ngày 16/12) được cho là ngày mà ca khúc được phát hành, cũng là ngày ra rạp chính thức của Avatar 2.

Với nhịp trống bùng nổ cùng sự kết hợp với dàn hợp xướng hùng hồn, nhiều khán giả dự đoán bản nhạc phim mà The Weeknd hợp tác cùng Avatar 2 sẽ tương tự như ca khúc I See You của phần phim trước do nữ ca sĩ Leona Lewis thể hiện. Tài khoản chính thức của Avatar cũng chia sẻ lại bài đăng của The Weeknd cùng dòng trạng thái “#AvatarTheWayOfWater x @theweeknd”.

Đặc biệt, nhà sản xuất của thương hiệu Avatar - John Landau cũng đã đăng một bức ảnh chụp cùng chủ nhân siêu hit Blinding Lights lên trang cá nhân, kèm theo đó là lời nhắn: “Những người Na ‘vi (tộc người trong loạt phim Avatar) hay nói: “Zola’u nìprrte’ soaiane Avatar”… Chào mừng cậu đến với gia đình Avatar.”

Ra mắt vào năm 2009, Avatar đã vượt qua Titanic để trở thành phim điện ảnh ăn khách nhất mọi thời đại. Trong suốt 13 năm qua, đạo diễn James Cameron đã không đạo diễn bất kì bộ phim điện ảnh nào để dành thời gian nghiên cứu công nghệ và chuẩn bị kịch bản cho các phần kế tiếp của Avatar. Bên cạnh phần phim ra mắt vào tháng 12 năm nay, ba phần tiếp theo cũng được lên kế hoạch sản xuất và dự kiến sẽ ra mắt lần lượt vào các năm 2024, 2026 và 2028.