Thi Đánh giá tư duy đợt 2 ĐH Bách khoa Hà Nội: Thí sinh đạt điểm cao nhất là 91,55/100

HHT - Mới đây, Đại học Bách khoa Hà Nội vừa công bố phổ điểm thi Đánh giá tư duy năm 2024 (TSA 2024) đợt 2. Điểm thi cao nhất đợt này là 91,55/100.

Ngày 20/1/2024, đợt 2 kỳ thi Đánh giá tư duy năm 2024 của Đại học Bách khoa Hà Nội phối hợp cùng một số trường đại học, học viện tổ chức tại 19 điểm thi tại khu vực Hà Nội; Hưng Yên, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Đà Nẵng. Trong đợt thi này, số thí sinh đăng ký dự thi là 5103, số thí sinh dự thi là 5.040 (đạt gần 98,8% so với số thí sinh đăng ký).

Thống kê theo kết quả thi đợt 2 vừa qua:

- Điểm cao nhất là 91,55/100, điểm trung bình 57,02/100, trung vị tại 56,8/100;

- Có 1 thí sinh đạt trên 90 điểm, 16 thí sinh đạt trên 80 điểm;

- Có 85 thí sinh đạt điểm TSA Đọc hiểu tối đa 20/20, chiếm 1,69% tổng số thí sinh dự thi;

- Tỷ lệ thí sinh đạt trên 70 điểm khoảng 5,71%, đạt trên 60 điểm chiếm 34,2% tổng số thí sinh dự thi.

Nhìn chung, các thống kê điểm cao hơn so với đợt thi thứ nhất TSA 2024 do các thí sinh đã có sự chuẩn bị tốt hơn. Nhiều thí sinh đã cải thiện được điểm thi của mình so với lần thi thứ nhất.

Đặc biệt, trong kỳ thi TSA 2024 đợt 2 có 59 thí sinh dự thi là các học sinh hiện đang học lớp 10 và lớp 11; trong số các thí sinh này có 57,62% đạt kết quả từ 50 điểm trở lên, bạn cao nhất đạt 66,34/100. Những thí sinh này sẽ được cấp giấy chứng nhận có giá trị trong 2 năm, dùng kết quả thi để xét tuyển đại học.

Thí sinh muốn đăng ký tham dự các đợt thi TSA cần lưu ý lịch đăng ký dự thi dự kiến của các đợt thi TSA 2024 tiếp theo: