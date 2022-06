Thí sinh gốc Á đầu tiên đăng quang Hoa hậu bang Texas: Là hot TikToker với "in tư" cực xịn!

HHT - Gần đây, nữ TikToker Averie Bishop gây chú ý khi chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu bang Texas 2022. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 85 năm tổ chức của cuộc thi này có thí sinh đăng quang ngôi vị cao nhất là một người gốc Á.

Vừa qua, Averie Bishop, 26 tuổi, sống ở Carrollton, bang Texas đã làm nên lịch sử khi trở thành người Mỹ gốc Á đầu tiên giành danh hiệu Hoa hậu bang Texas. Cô gái người Mỹ gốc Philippines này đã tranh tài trong cuộc thi kéo dài gần một tuần, trải qua nhiều vòng thi khác nhau và giành chiến thắng trong vòng thi Tài năng với phần thể hiện ca khúc On My Own từ vở nhạc kịch Les Misérables.

Sinh ra và lớn lên ở vùng ngoại ô Bắc Dallas, Bishop là một trong những sinh viên luật khóa đầu tiên tốt nghiệp tại trường Luật Dedman của ĐH Southern Methodist (SMU). Ngoài ra, cô cũng là thành viên trong Hội đồng Cố vấn chống hận thù (Anti-Hate Advisory Council) của Thị trưởng Eric Johnson. Averie cũng từng nhận học bổng liên thông lên đại học và được trao giải Phụ nữ của năm tại Bảo tàng Phụ nữ Texas.

Averie cho biết cô chưa từng nghĩ mình sẽ đăng quang ngôi vị Hoa hậu bang Texas. Cô chia sẻ với trang Narcity: “Tôi đã thuyết phục bản thân trong thời gian dài rằng mình không xứng đáng trở thành Hoa hậu Texas, bởi vì tôi chưa bao giờ thấy bất kỳ ai trông giống tôi đại diện cho tiểu bang của mình”.

Averie Bishop bắt đầu hoạt động xã hội từ khi còn rất trẻ. Năm 2015, cô đã cùng mẹ lập ra Quỹ Tulong với mục tiêu giúp đỡ các học sinh khó khăn từ các ngôi làng và tỉnh lẻ ở Philippines. Năm 19 tuổi, cô tham gia cuộc thi sắc đẹp đầu tiên là Hoa hậu Thế giới Châu Á và giành danh hiệu Miss Teen Asian American 2017.

Sau đó, Averie Bishop tiếp tục tham gia các cuộc thi khác. Bên cạnh danh hiệu Hoa hậu người Mỹ gốc Á đầu tiên của Texas, cô cũng là người Mỹ gốc Á đầu tiên chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu Lufkin vào năm 2019 và đăng quang cuộc thi Hoa hậu Dallas vào năm 2020.

Vào năm ngoái, Averie Bishop được thuê làm nhà phát triển nội dung cho một dự án về ​​giáo dục trên TikTok. Cô sử dụng nền tảng mạng xã hội này để kết nối với người dùng và thảo luận về sự kỳ thị trong cộng đồng người Mỹ gốc Á. Là một TikToker với hơn 800.000 người theo dõi, Averie Bishop hy vọng có thể thông qua nền tảng này lan tỏa thông điệp tích cực đến nhiều người.

Ngay sau cuộc thi, Averie Bishop đã lập tức chuẩn bị hành trang để chinh chiến tại các đấu trường sắc đẹp lớn hơn. Cô sẽ đại diện cho tiểu bang của mình tham dự cuộc thi Hoa hậu Mỹ, diễn ra tại Connecticut vào tháng 12 năm nay.

