Thầy giáo Tuyên Quang chia sẻ kỳ vọng dành cho học trò tại vòng Chung kết AIMO

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, thầy Nguyễn Quang Uy - giáo viên trường THCS Lê Quý Đôn, phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang - cho biết đoàn có tổng cộng 44 học sinh tham gia vòng Chung kết Quốc gia năm nay.
Thầy Uy cũng chia sẻ, để chuẩn bị cho chuyến đi dự thi vòng Chung kết Quốc gia AIMO 2026 tại Hà Nội, nhà trường đã lên kế hoạch từ khá sớm, từ việc ôn tập kiến thức cho học sinh đến chuẩn bị giấy tờ, phương tiện di chuyển và nơi nghỉ ngơi cho cả đoàn.
“Do quãng đường từ Tuyên Quang (Hà Giang cũ) xuống Hà Nội khá xa nên đoàn đã xuất phát từ trưa hôm qua. Đến chiều tối thì cả đoàn có mặt tại Hà Nội để các em có thời gian nghỉ ngơi, giữ sức khỏe cũng như tâm lý thoải mái trước khi bước vào phòng thi,” thầy Uy bộc bạch.
Dù phải di chuyển quãng đường dài, không khí của cả đoàn vẫn rất hào hứng. Theo thầy Uy, trên suốt hành trình, các học sinh vừa tranh thủ ôn lại kiến thức, vừa động viên tinh thần lẫn nhau: “Các em đều rất háo hức nhưng cũng có chút hồi hộp. Tuy nhiên, nhìn các em cùng nhau ôn bài, trò chuyện và cổ vũ nhau khiến không khí của đoàn rất vui vẻ, đoàn kết”.
Là người trực tiếp đồng hành cùng các học sinh trong chuyến đi, thầy Nguyễn Quang Uy cho biết, điều thầy mong đợi nhất không chỉ nằm ở thành tích: “Điều kỳ vọng trước tiên là các em có được sự tự tin, bình tĩnh và phát huy hết khả năng của mình trong phòng thi. Tất nhiên, thầy cũng hy vọng đoàn sẽ đạt được nhiều kết quả tốt, có giải thưởng để mang niềm vui về cho gia đình và nhà trường”.
Để chuẩn bị cho kỳ thi năm nay, các học sinh của trường bắt đầu tập trung ôn luyện từ khoảng giữa tháng 4. Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn cuối năm học nên lịch học và các hoạt động khá dày đặc.
“Các em tham gia nhiều kỳ thi và hoạt động cuối năm nên thời gian dành riêng cho việc ôn luyện không được nhiều như mong muốn. Dù vậy, các em vẫn rất cố gắng tranh thủ sắp xếp thời gian để luyện đề, củng cố kiến thức và rèn kỹ năng tư duy Toán học”, thầy cho biết thêm.
Đánh giá về cuộc thi AIMO, thầy Uy nhận định đây là một sân chơi học thuật bổ ích và ý nghĩa dành cho học sinh yêu thích môn Toán: “Cuộc thi không chỉ giúp các em rèn luyện tư duy logic, khả năng giải quyết vấn đề mà còn tạo cơ hội để giao lưu, học hỏi với nhiều bạn học sinh đến từ các tỉnh, thành khác nhau”.
Thầy giáo Tuyên Quang cũng dành nhiều lời khen cho công tác tổ chức của vòng chung kết năm nay: “Ngay từ đầu giờ, ban tổ chức đã có nhiều hoạt động và trò chơi sôi động để khuấy động không khí, giúp các em giảm bớt căng thẳng và tự tin hơn trước khi bước vào phòng thi. Điều đó tạo cho các em tâm lý rất thoải mái và hào hứng khi tham gia cuộc thi”.
Đấu trường Toán học Châu Á - AIMO được tổ chức lần đầu vào năm 2012 bởi Ủy ban Olympic Toán học Châu Á, với sự tham gia thường niên của khoảng 150.000 học sinh đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việt Nam chính thức tham gia AIMO từ năm 2019 và nhanh chóng khẳng định vị thế với hơn 220 tấm huy chương quốc tế; riêng năm 2025, Việt Nam đạt thành tích cao nhất từ trước tới nay với giải Vô địch, 10 Huy chương Vàng, 7 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, khẳng định trí tuệ Việt Nam trên bản đồ Toán học quốc tế.
Lễ trao giải vòng Chung kết Quốc gia AIMO năm nay diễn ra lúc 8h00 sáng Chủ nhật 24/5 tại Hội trường Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam, số 3 phố Chùa Láng. Các thí sinh đạt giải được khuyến khích mặc trang phục lịch sự, đến sớm và mang theo giấy tờ tùy thân để đối chiếu.