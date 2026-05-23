Thầy giáo Tuyên Quang chia sẻ kỳ vọng dành cho học trò tại vòng Chung kết AIMO

HHTO - Sáng 23/5, gần 1.300 thí sinh trên toàn quốc đã có mặt tại Đại học Bách khoa Hà Nội để tham dự Vòng Chung kết Quốc gia Đấu trường Toán học Châu Á (AIMO) năm học 2025-2026. Trong số đó, đoàn học sinh đến từ Trường THCS Lê Quý Đôn, phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang gây chú ý bởi hành trình di chuyển xuyên đêm từ vùng cao xuống Thủ đô để kịp dự thi.

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, thầy Nguyễn Quang Uy - giáo viên trường THCS Lê Quý Đôn, phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang - cho biết đoàn có tổng cộng 44 học sinh tham gia vòng Chung kết Quốc gia năm nay.

Thầy Uy cũng chia sẻ, để chuẩn bị cho chuyến đi dự thi vòng Chung kết Quốc gia AIMO 2026 tại Hà Nội, nhà trường đã lên kế hoạch từ khá sớm, từ việc ôn tập kiến thức cho học sinh đến chuẩn bị giấy tờ, phương tiện di chuyển và nơi nghỉ ngơi cho cả đoàn.

“Do quãng đường từ Tuyên Quang (Hà Giang cũ) xuống Hà Nội khá xa nên đoàn đã xuất phát từ trưa hôm qua. Đến chiều tối thì cả đoàn có mặt tại Hà Nội để các em có thời gian nghỉ ngơi, giữ sức khỏe cũng như tâm lý thoải mái trước khi bước vào phòng thi,” thầy Uy bộc bạch.

Thí sinh THCS Lê Quý Đôn (Tuyên Quang) dự thi AIMO tại Đại học Bách khoa, Hà Nội.

Dù phải di chuyển quãng đường dài, không khí của cả đoàn vẫn rất hào hứng. Theo thầy Uy, trên suốt hành trình, các học sinh vừa tranh thủ ôn lại kiến thức, vừa động viên tinh thần lẫn nhau: “Các em đều rất háo hức nhưng cũng có chút hồi hộp. Tuy nhiên, nhìn các em cùng nhau ôn bài, trò chuyện và cổ vũ nhau khiến không khí của đoàn rất vui vẻ, đoàn kết”.

Là người trực tiếp đồng hành cùng các học sinh trong chuyến đi, thầy Nguyễn Quang Uy cho biết, điều thầy mong đợi nhất không chỉ nằm ở thành tích: “Điều kỳ vọng trước tiên là các em có được sự tự tin, bình tĩnh và phát huy hết khả năng của mình trong phòng thi. Tất nhiên, thầy cũng hy vọng đoàn sẽ đạt được nhiều kết quả tốt, có giải thưởng để mang niềm vui về cho gia đình và nhà trường”.

Để chuẩn bị cho kỳ thi năm nay, các học sinh của trường bắt đầu tập trung ôn luyện từ khoảng giữa tháng 4. Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn cuối năm học nên lịch học và các hoạt động khá dày đặc.

“Các em tham gia nhiều kỳ thi và hoạt động cuối năm nên thời gian dành riêng cho việc ôn luyện không được nhiều như mong muốn. Dù vậy, các em vẫn rất cố gắng tranh thủ sắp xếp thời gian để luyện đề, củng cố kiến thức và rèn kỹ năng tư duy Toán học”, thầy cho biết thêm.

Đánh giá về cuộc thi AIMO, thầy Uy nhận định đây là một sân chơi học thuật bổ ích và ý nghĩa dành cho học sinh yêu thích môn Toán: “Cuộc thi không chỉ giúp các em rèn luyện tư duy logic, khả năng giải quyết vấn đề mà còn tạo cơ hội để giao lưu, học hỏi với nhiều bạn học sinh đến từ các tỉnh, thành khác nhau”.

Thầy giáo Tuyên Quang cũng dành nhiều lời khen cho công tác tổ chức của vòng chung kết năm nay: “Ngay từ đầu giờ, ban tổ chức đã có nhiều hoạt động và trò chơi sôi động để khuấy động không khí, giúp các em giảm bớt căng thẳng và tự tin hơn trước khi bước vào phòng thi. Điều đó tạo cho các em tâm lý rất thoải mái và hào hứng khi tham gia cuộc thi”.