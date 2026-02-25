Thiên Thần Nhỏ 546: Bí quyết giải cứu “vòng eo bánh chưng” sau Tết

HHTO - Sau kỳ nghỉ Tết “bung xõa” hết mình với suy nghĩ “sống để ăn”, nhiều bạn đã chính thức gia nhập hội lăn nhanh hơn đi. “Đủ wow” nhất là lúc mặc lại bộ đồng phục để đi học, áo sơ mi bỗng chật ních ở bắp tay, còn vòng eo thì… ôi thôi, nó phình ra một cách không thương tiếc.

"Phát tướng" đôi khi là tín hiệu vui từ vũ trụ

Nghe lạ đời đúng không? Nhưng ở lứa tuổi dậy thì, cơ thể chúng mình hoạt động như một công trường xây dựng cần nạp nguyên liệu liên tục. Việc bạn tăng cân đôi khi là tín hiệu cho thấy cơ thể đang tích trữ năng lượng để chuẩn bị cho một đợt "trổ mã" về chiều cao đấy!

Tăng cân có khi là tín hiệu tốt nhé!

Nếu bạn cắt “bụp” năng lượng đột ngột bằng cách nhịn ăn, cơ thể sẽ bật chế độ "cờ đỏ", lập tức ngừng phát triển chiều cao và làm chậm quá trình trao đổi chất để tiết kiệm năng lượng duy trì sự sống. Bạn có muốn đổi 2 kg mỡ lấy vài centimet chiều cao tiềm năng bị mất đi không? Chắc chắn là không rồi!

Chinh phục kỹ năng tự học

Kỹ năng tự học sẽ giúp bạn dễ thở hơn trong mùa thi.

Bộ não của chúng mình luôn hoạt động tương tự như một công tắc “thải độc”. Não bộ có xu hướng nhấn nút delete tới 80% kiến thức mới chỉ sau 24 giờ nếu không được ôn tập. Đây chính là lúc kỹ năng tự học hồi mana, giải cứu trí nhớ cho tween.

Khi đã nắm trong tay kỹ năng tự học, các chiến thần mùa thi sẽ luôn làm chủ cuộc chơi và chẳng bao giờ lo bị out meta trước bất kỳ một đề thi hóc búa nào và quá trình ôn luyện cũng dễ dàng hơn rất nhiều vì không lo phải “cày” lại bài vở từ đầu năm học!

Quản lý tiền sao cho đúng?

Bạn đã sử dụng tiền lì xì thế nào rồi?

Năm nay, khi Tết Nguyên đán kết thúc, nhiều tween đã được bố mẹ giao một nhiệm vụ lớn mà tween nào cũng thấy thích thú chứ không hề sợ hãi! Đó chính là lên kế hoạch sử dụng tiền mừng tuổi cho hợp lý, hoặc được bố mẹ trích một khoản nhỏ để chi tiêu phù hợp. Đây không chỉ là một “trọng trách”, mà còn là cơ hội tuyệt vời để chúng mình làm những điều mình thích nhưng phải hợp lý và tiết kiệm.

Thiên Thần Nhỏ 546 dự kiến phát hành trên toàn quốc từ ngày 3/3/2026, có giá 20.000 đồng/ cuốn. Bạn có thể tìm mua tại các nhà sách Fahasa, Phương Nam... nhé!