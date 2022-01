"Thiên thần nhỏ" của các nàng hậu: Được hưởng gen đẹp từ mẹ, dự là Hoa hậu tương lai

HHT - Những "thiên thần nhỏ" của các nàng Hoa hậu Việt này đều sở hữu nhan sắc "vạn người mê", được dự đoán sẽ là những mỹ nhân nổi tiếng trong tương lai.

Bé Sophie - Con gái của Hoa hậu Đặng Thu Thảo

Hoa hậu Đặng Thu Thảo được người hâm mộ mệnh danh là "Thần tiên tỷ tỷ" của Việt Nam, từng lọt Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới - Khu vực châu Á năm 2019. Cô sở hữu nhan sắc tinh khôi, thanh thuần nên không quá bất ngờ khi con gái Đặng Thu Thảo - bé Sophie cũng sở hữu vẻ đẹp trong trẻo được nhiều người yêu mến.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo và chồng luôn hạn chế hình ảnh cũng như thông tin về con gái trước truyền thông. Trước khi cô bé được 6 tháng tuổi, mọi hình ảnh của Sophie đều được mẹ Thu Thảo che mặt hoặc dùng icon giấu mặt. Vậy nên, nhiều khán giả tò mò không biết con gái của Hoa hậu Thu Thảo có thừa hưởng nét đẹp của mẹ và trở thành một mỹ nhân trong tương lai hay không.

Mới đây, một loạt ảnh của Sophie đã trả lời câu hỏi bấy lâu công chúng tò mò. Con gái của Đặng Thu Thảo rất dạn dĩ trước ống kính, cô bé dễ dàng "chiếm sóng", tỏa sáng chẳng kém người mẹ Hoa hậu dù mới hơn 3 tuổi. "Thiên thần nhỏ" sở hữu gương mặt xinh đẹp, làn da trắng hồng, mắt to, ngũ quan thanh tú.

Bé Mon - Con gái của Hoa hậu Thùy Lâm

Năm 2008, Thùy Lâm đăng ký tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và được chú ý ngay từ vòng loại với gương mặt nổi bật. Sau đó, Thùy Lâm đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ) 2008 và lọt Top 15 chung cuộc.

Hoa hậu Thùy Lâm vẫn nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ dù không còn hoạt động mạnh mẽ trong showbiz Việt. Đặc biệt đáng chú ý là con gái cô - bé Mon cũng thừa hưởng gen trội của mẹ, nên netizen mong chờ cô bé sẽ đăng ký thi Hoa hậu trong tương lai.

Mọi người nhận xét bé Mon như là một "phiên bản nhí" của Thùy Lâm. Cô gái nhỏ có đôi mắt hai mí rõ ràng, mũi cao, môi nhỏ chúm chím và mái tóc đen dài như mẹ. Nhóc tỳ luôn xuất hiện với nụ cười rạng rỡ, đôi mắt sáng và khuôn mặt thanh tú. Tuy được mọi người gợi ý rằng sau này nên cho bé đi thi các cuộc thi nhan sắc, nhưng Hoa hậu Thùy Lâm không có động thái bình luận nào về vấn đề này trên trang cá nhân.

Chiko - Con gái của Hoa hậu Ngọc Diễm

Nhắc đến Ngọc Diễm, người ta nghĩ đến nàng hậu sinh năm 1987, đăng quang Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2008. Sau cuộc thi, cô làm doanh nhân kiêm MC, là Chủ tịch thường trực Liên đoàn lãnh đạo và doanh nhân trẻ thế giới (JCI) tại Việt Nam.

Trên trang cá nhân, Ngọc Diễm dành hẳn một album "She travels around the world" (tạm dịch: Cô bé đi khắp thế giới) để lưu giữ hình ảnh của con gái mình. Cô bé Chiko có thần thái rạng rỡ với những đường nét thanh tú, mảnh mai. Chiko dạn dĩ trước ống kính do thường được mẹ đưa đi catwalk trong các chương trình thời trang trẻ em. Cô bé còn học thêm piano, violin để tăng khả năng cảm nhạc.

Hơn một năm qua, cô bé theo học võ Vovinam, từng đạt huy chương Vàng và Đồng cấp Quận tại TP.HCM. Tháng 3 tới, Chiko sẽ tham gia thi giải cấp Thành phố. Cô bé được nhận xét ngày càng giống mẹ, từ đôi mắt, nụ cười đến chiếc cổ cao và bờ vai mảnh dẻ.

Bé Vivian - Con gái của Hoa hậu Hà Kiều Anh

Hoa hậu Hà Kiều Anh đăng quang danh hiệu Hoa hậu toàn quốc báo Tiền Phong lần thứ 3 vào ngày 20/9/1992 tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng, TP.HCM. Cô là Hoa hậu đăng quang ở độ tuổi trẻ nhất từ trước đến nay của cuộc thi Hoa hậu toàn quốc báo Tiền Phong (tiền thân của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam).

Vivian - con gái 5 tuổi của Hoa hậu Hà Kiều Anh thừa hưởng nhiều nét đẹp của cả bố và mẹ. Cô bé có đôi mắt to tròn, long lanh, mũi cao, đặc biệt là nụ cười đẹp tỏa nắng. Vivian còn thừa hưởng chiều cao nổi trội của mẹ nên cao hơn hẳn so với bạn bè đồng trang lứa. Vivian được người hâm mộ yêu mến và đặt biệt danh "tiểu công chúa" bởi vẻ đẹp xinh xắn và trong trẻo.

Theo lời Hoa Hậu Hà Kiều Anh, Vivian là một cô bé điệu đà, độc lập, thích tự làm mọi việc trong khả năng của bản thân. Cô bé được cho học ballet, piano và vẽ từ bé nhưng gia đình không có ý định hướng Vivian theo đuổi nghệ thuật.