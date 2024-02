Thời điểm nào không khí lạnh mạnh tràn xuống miền Bắc khiến nhiệt độ giảm sâu?

HHT - Không khí lạnh trước thềm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 sẽ khiến nhiệt độ giảm khá sâu, tại khu vực miền Bắc chuyển rét đậm rét hại. Dự báo đợt rét này sẽ kéo dài đến mùng 2 Tết Âm lịch.

Ngày 5/2, miền Bắc vừa đón đợt không khí lạnh mới, tuy nhiên đợt không khí lạnh này có cường độ yếu, khiến miền Bắc có mưa nhỏ, mưa phùn; nhiệt độ giảm 3 - 4 độ C vào ban ngày so với hôm trước và khoảng 1 độ C vào ban đêm. Trời rét về đêm và sáng. Mức nhiệt những ngày qua cao nhất 22 - 25 độ C, khu Tây Bắc 25 - 28 độ C, có nơi trên 28 độ C; thấp nhất 17 - 20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C.

Tại Thủ đô Hà Nội, ô nhiễm không khí tiếp tục gia tăng dịp cuối năm. Hiện tượng nồm ẩm chưa thể chấm dứt khi độ ẩm vẫn ở ngưỡng cao, trên 90%.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn Quốc gia, từ khoảng đêm 7/2 (28 Tết), không khí lạnh tăng cường mạnh sẽ khiến miền Bắc, Bắc Trung Bộ chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có khả năng xảy ra rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ ban ngày giảm xuống mức 17 - 21 độ C. Ngày 8 - 9/2 (29 - 30 Tết), trời có mưa nhỏ, sau đó chuyển rét khô. Nhiệt độ thấp nhất 13 - 16 độ C, vùng núi 10 - 13 độ C, khu vực núi cao có nơi dưới 9 độ C. Trong ngày mùng 1 và 2 Tết, trưa chiều trời nắng ráo, thích hợp du xuân.

Từ 11/2 (mùng 2 Tết), không khí lạnh suy yếu, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nền nhiệt tăng nhẹ. Rét đậm, rét hại ở miền núi chấm dứt.

Tại khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế, thời tiết dịp Tết chuyển rét về đêm và sáng sớm, bắt đầu từ ngày 9/2 (30 tháng Chạp). Trong khi đó, từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào rải rác trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì thời tiết nắng mạnh, ít khả năng xuất hiện mưa trong những ngày Tết Nguyên đán.