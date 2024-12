Thời tiết 2 ngày diễn ra concert Anh Trai Say Hi Hà Nội: Có vừa mưa vừa rét đậm không?

HHT - Trong sự hào hứng của các fan đối với 2 buổi concert Anh Trai “Say Hi” (ATSH) ở Hà Nội, tất nhiên ai cũng hy vọng thời tiết sẽ ủng hộ để có thể mặc trang phục đẹp, chụp ảnh long lanh và có trải nghiệm đáng nhớ. Vậy nhiệt độ Hà Nội ngày 7/12 và 9/12 sẽ thế nào, trời có mưa không?

Thời tiết Hà Nội đang ấm và ẩm nên gây cảm giác khá oi bức trong ngày hôm nay, 5/12. Nhưng tình trạng này sẽ sớm thay đổi trong khoảng từ đêm nay đến sáng sớm mai do một đợt không khí lạnh mới sắp về miền Bắc.

Như vậy, trong 2 ngày diễn ra concert Anh Trai Say Hi thì Hà Nội cũng sẽ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh.

Cụ thể, sáng thứ Bảy, 7/12 - ngày diễn ra concert Anh Trai Say Hi D-3, thời tiết Hà Nội ở mức lạnh với nhiệt độ 22 - 23oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời) nhưng nhiệt độ sẽ giảm dần trong ngày và đến tối thì chuyển rét. Tối thứ Bảy, nhiệt độ ngoài trời ở Hà Nội ở mức 18 - 19oC và đáng chú ý là đến giờ tan concert (khoảng 11h đêm), nhiệt độ giảm tiếp xuống 16 - 17oC hoặc thấp hơn, có thể sát mức rét đậm (dưới 15oC).

Ngày thứ Bảy, ở Hà Nội cũng có thể có mưa nhỏ rải rác do không khí lạnh gặp không khí ấm và ẩm (đến tối có thể giảm hoặc hết mưa). Các bạn đi xem concert không nên chủ quan là ban ngày trời chưa rét nên không cần mang áo khoác; mà nếu check-in từ ban ngày, các bạn vẫn nên mang theo đồ ấm, tốt nhất là áo ít thấm nước để đề phòng trời mưa.

Đối với concert Anh Trai Say Hi D-4, 9/12, thời tiết Hà Nội đẹp hơn, trời rét chủ yếu vào sáng sớm, ban ngày nhiệt độ trên 20oC và có lúc có nắng. Tối thứ Hai, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội khoảng 19 - 20oC, trời lạnh.

Với sự hào hứng và ở địa điểm có đông người thì tất nhiên tại sân vận động nơi diễn ra concert, không khí sẽ “nóng” hơn, theo đúng nghĩa đen. Nhưng các bạn vẫn nên có sẵn trang phục phù hợp để khi ra về có thể mặc, không nên để bị rét lúc trời đã khuya.