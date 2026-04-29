Thời tiết Hà Nội ngày mai như mùa Thu, khi nào có đợt không khí lạnh nữa?

HHTO - Do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, Hà Nội sẽ có ngày như mùa Thu giữa mùa Hè, đúng vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Và ngay trong kỳ nghỉ lễ, dự báo một đợt không khí lạnh nữa lại về.

Tóm tắt nhanh: · Hà Nội ngày 30/4 mát như mùa Thu, sáng se lạnh. · Nhiệt độ tăng nhẹ trong 2 ngày sau đó, thời tiết thuận lợi để ra ngoài chơi. · Miền Bắc có thể đón đợt không khí lạnh tiếp theo vào ngày 3/5 (chi tiết bên dưới).

Không khí lạnh về đã xua tan cảm giác oi ả. Sáng nay, 29/4, nhiệt độ Hà Nội giảm đáng kể so với hôm qua và đến chiều nay, nhiệt độ cảm nhận cũng chỉ khoảng 28oC, ở thời điểm này như vậy là rất mát mẻ. Gió mùa Đông Bắc và mưa từ đêm qua cũng khiến không khí trở nên trong lành, dễ chịu hơn.

Ngày mai, 30/4, dự báo Hà Nội sẽ như mùa Thu giữa mùa Hè: Trời nắng ráo, khô, gió mát, buổi sáng se lạnh với nhiệt độ khoảng 22oC (mức này thực sự được gọi là lạnh) và buổi chiều nhiệt độ cảm nhận cũng chỉ khoảng 29 - 30oC. Đúng là một ngày trời rất đẹp ở thời điểm cuối tháng 4.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc sáng sớm mai, 30/4. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Nhiệt độ ở Hà Nội tăng nhẹ trong 2 ngày tiếp theo (1/5 - 2/5) nhưng không đến mức nắng nóng, dự báo Hà Nội sẽ không mưa. Thời tiết như vậy rất thuận tiện cho việc ra ngoài tham quan, đi chơi, chụp ảnh.

Sau đó, không khí lạnh lại về, có thể ngay trong kỳ nghỉ lễ.

Dự báo miền Bắc sẽ đón không khí lạnh vào ngày 3/5 và nhiệt độ ở Hà Nội lại giảm, dù có thể không giảm nhiều bằng hiện tại. Khi không khí lạnh mới về thì trời có thể mưa, rồi ngày 4/5, dự báo thời tiết Hà Nội sẽ lại như mùa Thu.

Dự báo mưa ở một số khu vực tại miền Bắc trong ngày 3/5 (những con số trong hình là lượng mưa dự báo trong khoảng 3 giờ, tính theo mm). Ảnh: Ventusky, ICON.

Hiện tại các mô hình lớn thống nhất trong dự báo nói trên nên độ chắc chắn là cao. Như vậy, trong kỳ nghỉ lễ, ở Hà Nội có thể mưa vào ngày 3/5 nên người dân lưu ý sắp xếp các kế hoạch phù hợp, ra ngoài nên mang đồ che mưa.