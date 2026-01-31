Ngày 1/2, thí sinh thi đợt cuối Vòng Sơ loại Đấu trường Toán học châu Á - AIMO 2026

HHTO - Ngày 1/2, đợt thi cuối cùng của Vòng Sơ loại Cuộc thi Đấu trường Toán học châu Á - AIMO chính thức diễn ra theo hình thức trực tuyến trên toàn quốc. Đây là đợt thi khép lại vòng sơ loại của mùa giải năm nay, đồng thời là cơ hội cuối cùng để các thí sinh hoàn thành bài thi và cạnh tranh suất vào các vòng thi tiếp theo.

Theo Ban Tổ chức, Vòng Sơ loại AIMO được triển khai với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh trên cả nước tiếp cận một sân chơi Toán học mang tính học thuật và hội nhập quốc tế. Mỗi thí sinh chỉ được tham dự 1 đợt thi duy nhất trong suốt vòng sơ loại. Vì vậy, đợt thi ngày 1/2 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với những thí sinh chưa kịp tham gia ở các đợt trước.

Cuộc thi Đấu trường Toán học châu Á - AIMO 2026 được tổ chức dành cho học sinh từ lớp 2 đến lớp 12, hướng tới việc phát hiện và bồi dưỡng năng lực tư duy logic, khả năng phân tích và giải quyết vấn đề Toán học. Trong năm học này, vòng sơ loại tiếp tục được tổ chức theo hình thức thi trực tuyến, giúp thí sinh ở nhiều địa phương có thể dễ dàng tham gia mà không gặp trở ngại về khoảng cách địa lý.

Đợt thi ngày 1/2 được phân chia thời gian làm bài theo từng cấp học. Cụ thể, thí sinh khối THPT làm bài trong khung giờ từ 8h đến 9h, thí sinh khối THCS thi từ 9h đến 10h, trong khi thí sinh Tiểu học thực hiện bài thi từ 10h đến 11h. Ban Tổ chức khuyến nghị thí sinh đăng nhập hệ thống trước giờ thi khoảng 15 phút để kiểm tra thông tin cá nhân, thiết bị và đường truyền Internet.

Thí sinh thi AIMO năm 2025.

Toàn bộ quá trình làm bài diễn ra trên hệ thống thi trực tuyến của AIMO tại địa chỉ http://aimo.tienphong.vn. Thí sinh làm bài và nộp bài trực tiếp trên hệ thống theo thời gian quy định; khi hết giờ, bài thi sẽ được hệ thống tự động ghi nhận. Ban Tổ chức cũng lưu ý thí sinh tuân thủ nghiêm túc quy chế thi, không sử dụng tài liệu hay thiết bị hỗ trợ trái phép, không nhờ người khác làm bài thay nhằm đảm bảo tính công bằng, minh bạch của kỳ thi.

Sau khi kết thúc Vòng Sơ loại, Ban Tổ chức sẽ tiến hành chấm điểm và công bố kết quả trên hệ thống chính thức của cuộc thi. Những thí sinh đạt kết quả cao sẽ được lựa chọn tham gia Vòng thi Khu vực, tiến tới Vòng Chung kết Quốc gia và cơ hội đại diện Việt Nam tham dự Vòng Chung kết Quốc tế AIMO.

Với hình thức tổ chức linh hoạt và quy mô ngày càng mở rộng, Đấu trường Toán học châu Á - AIMO tiếp tục được kỳ vọng là sân chơi trí tuệ bổ ích, góp phần nuôi dưỡng niềm đam mê Toán học và phát hiện các tài năng trẻ trên cả nước.