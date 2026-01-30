Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Tuổi trẻ ĐH Sư phạm TP.HCM thăm hỏi, trao quà tri ân thương binh, người có công

Nguyễn Thị Kim Anh (tổng hợp)

HHTO - Trong không khí rộn ràng những ngày cận Tết Nguyên đán 2026, Đội hình Xuân Tự Hào thuộc Chiến dịch Xuân tình nguyện của trường Đại học Sư phạm TP.HCM đã tổ chức chuyến thăm hỏi, giao lưu và trao quà tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất, góp phần lan tỏa tinh thần tri ân và trách nhiệm xã hội của tuổi trẻ thành phố.

Trong không khí rộn ràng những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026, Đội hình Xuân Tự Hào thuộc Chiến dịch Xuân tình nguyện 2026 của trường Đại học Sư phạm TP.HCM đã tổ chức chuyến thăm hỏi, giao lưu và trao quà tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất.

623405974-1311846837645263-8861543861173882422-n.jpg

Hoạt động được triển khai nhằm hưởng ứng tuần lễ "Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh tiến theo cờ Đảng", qua đó phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của sinh viên trong công tác đền ơn đáp nghĩa, giáo dục truyền thống cách mạng và bồi đắp giá trị đạo đức cho thế hệ trẻ.

Tại đây, các bạn sinh viên đã có dịp giao lưu, lắng nghe những câu chuyện về quá trình chiến đấu, hy sinh và cống hiến của các thế hệ đi trước trong những năm tháng chiến đấu khốc liệt. Những ký ức thời hoa lửa, những chia sẻ chân thành về lý tưởng sống, về trách nhiệm đối với tương lai đất nước.

z7480818013333-5f20a42412f1a0fa38e8c83ef386bbdb.jpg
z7480817980757-f49a0b3acaf8a5313a80c51092d5b70e.jpg

Đặc biệt, các chiến sĩ tham gia chiến dịch cũng gửi lời thăm hỏi sức khỏe, trao tặng nhiều phần quà Tết ý nghĩa và phối hợp cùng cán bộ trung tâm tổ chức gói và nấu bánh chưng. Những hoạt động này như một món quà tinh thần chân thành, thể hiện tấm lòng biết ơn sâu sắc của các bạn sinh viên đến những người có công với đất nước.

z7480829375008-3a40a50607cb2f7f11c3b4c18bedeefe.jpg
z7480806830583-9ab02a77f7d67d968f069c0dcbda4652.jpg
Hoạt động "gói bánh chưng" của các chiến sĩ tại Trung tâm

Chuyến hành trình mang lại nhiều giá trị sâu sắc, góp phần khẳng định ý nghĩa thiết thực của Chiến dịch Xuân tình nguyện trong việc giáo dục truyền thống "uống nước nhớ nguồn". Đồng thời, bồi dưỡng, nâng cao ý thức trách nhiệm xã hội và tinh thần cống hiến của sinh viên trường Đại học Sư phạm TP.HCM.

image-1.jpg
Nguyễn Thị Kim Anh (tổng hợp)
Ảnh: Fanpage Tuổi trẻ trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
