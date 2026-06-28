Thử Thách Kim Cương 2026: Vẽ minh họa "cực slay" không nhất thiết phải vẽ đẹp

HHTO - Làm sao để những câu chữ có thể trở thành hình ảnh “trúng ý” người xem? Hãy cùng các tân binh nhà Hoa khám phá bí quyết giúp hô biến việc minh họa ý tưởng trở nên gần gũi và dễ bắt đầu hơn với họa sĩ Sứa Con Lon Ton.

Hiểu đúng về minh họa ý tưởng

Chị Chu Thị Vân Yến (Sứa Con Lon Ton) là một trong những họa sĩ minh họa của báo Hoa Học Trò, đã có nhiều năm “tô màu, vẽ sắc” cho các chuyên mục được nhiều teen “thả tim” như Bí mật trong hộc bàn, Lớp học giới tính, hay mục truyện ngắn trên báo Thiên Thần Nhỏ. Mở đầu buổi học, chị Sứa giúp các "ngôi sao" tương lai có cái nhìn rộng mở hơn về minh họa ý tưởng.

Chị Sứa Con Lon Ton là họa sĩ đứng đằng sau nhiều ảnh minh họa cho bài viết, truyện tranh "bom tấn" trên Hoa Học Trò. Ảnh: Đội Thôi Kệ

Khi nhắc đến minh họa, chúng mình thường nghĩ ngay đến truyện tranh, tranh vẽ, hình ảnh trên sách báo hay các bài đăng trên mạng xã hội. Thế nhưng, theo chị Sứa, minh họa không chỉ nằm gọn trong những bức tranh: “Minh họa có ở bất cứ đâu. Trên đường đi chúng ta bắt gặp biển báo giao thông, biển quảng cáo hay những bài làm được thể hiện dưới dạng slide, thậm chí những video chúng ta xem trên mạng mỗi ngày cũng là một hình thức minh họa nội dung”.

Chị Sứa Con Lon Ton hướng dẫn các thí sinh Thử Thách Kim Cương 2026 biến ý tưởng thành hình ảnh minh họa. Ảnh: Đội Thôi Kệ

Nói cách khác, minh họa là cách giúp một nội dung trở nên dễ hiểu, dễ nhớ và có cảm xúc hơn. Một ý tưởng dù hay đến đâu cũng cần được thể hiện bằng hình thức phù hợp để người xem có thể “bắt sóng” được tinh thần mà người sáng tạo muốn gửi gắm.

“Bật” nắp sáng tạo với những thử thách thực tế

Để hiểu hơn về cách lựa chọn hình thức vẽ phù hợp cho từng nội dung, các “viên kim cương” của nhà Hoa đã có màn đấu trí nảy lửa với mini-game “Đuổi Hình Bắt Chữ”. Thông qua các câu hỏi “khá niche” được sắp xếp theo độ khó khác nhau, trò chơi không chỉ giúp các bạn mở rộng lăng kính, có cái nhìn sâu sắc hơn về vẽ minh họa mà còn mang lại tiếng cười và tăng tính kết nối giữa các thành viên trong đội.

Các cư dân thị trấn Kim Cương tranh tài với loạt câu hỏi “độc lạ Bình Dương” do họa sĩ Sứa Con Lon Ton chuẩn bị. Ảnh: Đội Thôi Kệ

Chị Sứa nhấn mạnh, mỗi tệp người xem và mỗi thể loại nội dung cần một cách minh họa khác nhau. Với thế hệ Z, hình ảnh minh họa có thể vui nhộn, bắt trend và gần gũi. Trong khi đó, với các bạn Gen Alpha, hình ảnh nhiều màu sắc, đáng yêu và mang hơi hướng hoạt hình sẽ dễ tạo được sự chú ý hơn.

Các thí sinh Thử Thách Kim Cương 2026 tự tay "cook" những tác phẩm minh họa ngay tại buổi học. Ảnh: Đội Thôi Kệ

Vì vậy, trước khi bắt tay vào minh họa, các nhà sáng tạo nội dung tương lai cần xác định mình đang vẽ cho ai xem, nội dung muốn truyền tải là gì và cảm xúc nào sẽ được giữ lại sau khi người đọc xem hình ảnh minh họa.

Minh họa “ăn ý” có nhất thiết phải vẽ đẹp?

Một trong những điều khiến nhiều bạn lo lắng khi nhắc đến minh họa là: “Mình vẽ không đẹp thì có làm được không?”. Thực chất, khi minh họa ý tưởng, điều quan trọng đầu tiên không phải là vẽ thật đẹp, mà là liệu bạn có biết chọn ra chi tiết đắt giá để thể hiện khi minh họa ý tưởng hay không.

Khi lựa chọn nội dung để vẽ minh họa, “chi tiết đắt giá là chi tiết mang lại sự tưởng tượng”. Chị Sứa chia sẻ thêm. Ảnh: Đội Thôi Kệ

Đó có thể là một hình ảnh nhỏ, một biểu tượng quen thuộc hoặc một khoảnh khắc "đủ wow" để người xem hiểu được tinh thần ẩn sau từng câu chữ. Một hình ảnh minh họa tốt không chỉ đẹp mắt mà còn phải thể hiện đúng ý tưởng phía sau nội dung và phù hợp với tổng thể bài viết.

Các "cư dân thường trú" của đội Thôi Kệ giới thiệu bản thân và giao lưu với diễn giả trước buổi học. Ảnh: Quỳnh Như

Bên cạnh việc rèn luyện khả năng vẽ, chị Sứa khuyến khích teen thử nhiều công cụ khác nhau để biến ý tưởng thành hình ảnh. Nếu chưa giỏi vẽ tay, chúng mình vẫn có thể sử dụng Photoshop, Canva hoặc những công cụ thiết kế đơn giản để tạo nên “hình hài” đầu tiên cho ý tưởng.

Các cộng tác viên nhà Hoa flex tác phẩm minh họa do chính các bạn tự tay vẽ sau buổi học. Ảnh: Quỳnh Như

Điều quan trọng là bạn dám thử và dám sửa, bởi minh họa không bắt đầu từ việc “bạn vẽ có đẹp hay không”, mà bắt đầu từ khả năng quan sát, liên tưởng và chọn đúng chi tiết để kể nên câu chuyện.