Mỗi người trẻ Việt Nam đều có thể trở thành một đại sứ lan tỏa lòng nhân ái

HHTO - Không chỉ mang theo hành trang ngoại ngữ, công nghệ và thành tích học tập để bước ra thế giới, nhiều teen Việt còn tích cực đóng góp những sáng kiến thiết thực cho phong trào thanh thiếu nhi. Với bạn Lê Khánh Thy (Chủ nhân Học bổng Chính phủ New Zealand bậc Trung học năm 2026), đó là ý tưởng kết nối học sinh thông qua các hoạt động handmade thiện nguyện, nơi mỗi người trẻ đều có thể trở thành một đại sứ lan tỏa lòng nhân ái.

Bật chế độ làm chủ công nghệ

Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, diễn đàn “Tuổi trẻ Việt Nam sẵn sàng hội nhập quốc tế” đã mang đến chân dung rõ nét về thế hệ tương lai: Không chỉ giỏi ngoại ngữ mà còn phải trang bị cho mình tư duy số, năng lực công nghệ và tinh thần chủ động bước ra thế giới. Làn sóng hội nhập này không còn là câu chuyện riêng của các anh chị lớn, mà đã lan tỏa mạnh mẽ đến các bạn học sinh bậc trung học.

Bạn Lê Khánh Thy (sinh năm 2010, Học sinh Trường Song ngữ Quốc tế Hoàng gia Royal School) đã xuất sắc đạt Học bổng Chính phủ New Zealand bậc Trung học NZSS năm 2026 khi chinh phục ban giám khảo bằng video giới thiệu dài 1 phút 40 giây để giới thiệu bản thân và thể hiện ước mơ của mình.

Khánh Thy (giữa) nhận học bổng 50% học phí cho năm học đầu tiên tại New Zealand.

Cô bạn hào hứng bật mí về quá trình "nhào nặn" sản phẩm của mình: "Những nội dung trong video đều do mình tự lên ý tưởng và không tham khảo từ nguồn nào. Mình chọn cách chia video thành từng bố cục riêng biệt, rồi tỉ mỉ cắt ghép và chèn những đoạn nhạc chuyển cảnh phù hợp ở giữa để tạo điểm nhấn”. Chính sự sáng tạo có tính toán ấy đã đem đến nhịp điệu cuốn hút, giữ chân người xem đến giây cuối cùng. Sự tự tin trước ống kính kết hợp cùng tư duy thẩm mỹ hiện đại đã biến đoạn clip ngắn thành không gian kể chuyện độc đáo của riêng Khánh Thy.

Đặc biệt, “phó nháy” đồng hành hỗ trợ quay phim sau hậu trường cho Khánh Thy không ai khác chính là cô Nguyễn Thị Tố Nhi (hiện đang công tác trong lĩnh vực kỹ thuật hàng không). Cô Tố Nhi, mẹ của Khánh Thy là người truyền động lực giúp cô bạn 2K10 tiến gần hơn đến sân chơi quốc tế.

Khánh Thy (phải) cùng cô Nguyễn Thị Tố Nhi (trái).

Kết nối thế giới bằng trái tim hồng

Năng lực hội nhập của thế hệ mới còn nằm ở chiều sâu tâm hồn và khả năng tự chữa lành. Xuất phát từ những biến cố trong mối quan hệ bạn bè năm lớp 7, được truyền cảm hứng mạnh mẽ từ các thầy cô tại Phòng Tâm lý học đường, Khánh Thy đã biến những trải nghiệm cá nhân thành động lực nghiên cứu sâu về tâm lý.

Bạn Khánh Thy (thứ hai bên phải) cùng nhóm bạn tham gia chương trình "Chia sẻ yêu thương" tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM.

Khánh Thy từng có cơ hội đến với Làng trẻ em SOS Việt Nam tại Đà Lạt, tham gia các hoạt động tại Quỹ từ thiện Bông Hồng Nhỏ (Little Rose Foundation) ngay giữa trung tâm TP.HCM và mang hơi ấm đến cho các em nhỏ khó khăn tại xã Mã Đà, Đồng Nai, được tổ chức tại giáo điểm Suối Tượng. Việc được tiếp xúc với các mô hình thiện nguyện đa dạng đã giúp cô bạn định hình tư duy mở, sự nhạy bén và khả năng tương tác tinh tế trong môi trường đa văn hóa.

Khánh Thy chinh phục Giải Nhất cuộc thi "Chuyên gia Tâm lý trẻ".

Thành quả ngọt ngào cho hành trình thấu cảm ấy chính là Giải Nhất cuộc thi "Chuyên gia Tâm lý trẻ" bậc THPT do Khoa Quan hệ công chúng và Truyền thông (PRC) thuộc Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) tổ chức.

Bật mí về đề tài Cardgame: Sợi dây gắn kết gia đình, Khánh Thy cho biết: “Dự án của mình là một bộ bài gồm 31 lá, đặt ra các tình huống thực tế xoay quanh những chủ đề mà học sinh cấp 2 và cấp 3 thường gặp phải. Thông qua đó, các bạn sẽ nhận được lời khuyên từ cha mẹ, đồng thời có cơ hội phản biện hoặc bày tỏ quan điểm cá nhân nếu chưa thực sự đồng ý với hướng giải quyết của phụ huynh”. Việc lắng nghe lời khuyên từ cha mẹ còn mở ra cơ hội để teen phản biện, tranh luận bình đẳng, thu gần khoảng cách thế hệ.

Tinh thần hội nhập từ phong trào thanh thiếu nhi

Tháng 7 tới, khi trở thành học sinh Trường Trung học Công lập Whangaparāoa College tại New Zealand, Khánh Thy mong muốn tiếp tục theo đuổi các dự án liên quan đến tâm lý học, giáo dục cảm xúc và hoạt động cộng đồng.

Bạn Khánh Thy.

Bên cạnh các hoạt động quyên góp thiện nguyện truyền thống, mình mong muốn nhà trường có thể thành lập các câu lạc bộ làm đồ thủ công handmade. Tại không gian này, chúng mình cùng nhau học hỏi kỹ năng, tự tay thiết kế và tạo ra những món đồ thủ công tinh xảo để bán đấu giá gây quỹ hoặc gửi tặng trực tiếp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. - Bạn Lê Khánh Thy (Chủ nhân Học bổng Chính phủ New Zealand bậc Trung học NZSS 2026)

Đây không chỉ là cách đổi mới cách thức tập hợp thanh thiếu nhi mà còn tạo điều kiện để học sinh tham gia góp sức và mỗi thiếu nhi trở thành thành một đại sứ lan tỏa lòng nhân ái. Cô bạn kỳ vọng có thể mang những trải nghiệm từ Việt Nam giới thiệu tới bạn bè quốc tế, học hỏi thêm những mô hình hỗ trợ thanh thiếu niên hiệu quả từ môi trường mới. Hành trình của Khánh Thy mang theo tri thức, công nghệ, ngoại ngữ và trái tim luôn thao thức vì cộng đồng, sẵn sàng đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam tự tin vươn ra thế giới.