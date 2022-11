Thủ tướng New Zealand lần đầu thăm Việt Nam, "bật mí" nhiều cơ hội học tập cho du học sinh

HHT - Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của mình, Thủ tướng New Zealand Jacinda Arden đã giới thiệu nhiều điểm đặc biệt của chương trình học tập tại New Zealand và các học bổng hấp dẫn cho du học sinh Việt Nam.

Vừa qua, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của mình, Thủ tướng New Zealand Jacinda Arden đã đến tham dự chương trình Alumni Night do Đại sứ quán New Zealand và Cơ quan giáo dục New Zealand ENZ tổ chức. Trong bài phát biểu tại sự kiện này, Thủ tướng Arden đã giới thiệu nhiều điểm đặc biệt của chương trình học tập tại New Zealand và các học bổng hấp dẫn.

Vào năm 2021, du học sinh Việt Nam là nhóm học sinh, sinh viên quốc tế lớn thứ 4 tại New Zealand. Bà Arden chia sẻ rằng: “Đất nước chúng tôi từ lâu đã là một điểm đến phổ biến và quen thuộc cho du học sinh Việt Nam. Chúng tôi biết rằng phần lớn trong số họ rất thích trải nghiệm tại New Zealand và chúng tôi mong được chào đón nhiều sinh viên Việt Nam hơn trong tương lai gần”.

“Bật mí” về những điểm độc đáo trong chương trình học tập ở New Zealand, Thủ tướng Arden cho biết: “Phong cách giảng dạy của chúng tôi giúp sinh viên tốt nghiệp đạt được các kỹ năng thực tế, phù hợp với công việc như giải quyết vấn đề, làm việc nhóm và lãnh đạo. Các kỹ năng bạn học được bằng cách làm việc theo nhóm và hợp tác sẽ giúp bạn thành công tại môi trường công sở, nơi làm việc hiệu quả với những người khác là rất quan trọng”.

Ngoài ra, nền giáo dục của đất nước này còn khuyến khích học sinh hình thành và phát triển tư duy phản biện, sự độc lập, sáng tạo và khả năng tự tìm ra câu trả lời. Ở mọi cấp độ giáo dục, cả công lập và tư nhân, chính phủ New Zealand có hệ thống kiểm tra chất lượng hiệu quả để đảm bảo cung cấp chương trình học tập tốt nhất. Đây là một trong những lý do khiến cho mọi trường Đại học của xứ sở Kiwi đều nằm trong top 3% trên toàn thế giới và có bằng tốt nghiệp được quốc tế công nhận.

Không chỉ tạo ra một nền giáo dục chất lượng cao, chính phủ New Zealand còn rất chú trọng đến sức khỏe tinh thần của du học sinh. Bà Arden cho biết: “Chúng tôi tập trung vào hạnh phúc và manaakitanga, có nghĩa là sự quan tâm và hiếu khách dành cho tất cả học sinh, cả trong nước và quốc tế. Bộ quy tắc thực hành năm 2022 về chăm sóc sinh viên đại học trong nước và quốc tế sẽ đảm bảo tất cả các trường Đại học đều đáp ứng cùng một loạt yêu cầu rõ ràng về sức khỏe và sự an toàn của tất cả sinh viên”.

Đặc biệt, Thủ tướng New Zealand cũng vui mừng thông báo rằng nhiều chương trình học bổng dành cho sinh viên quốc tế đã được mở lại sau một thời gian tạm dừng do đại dịch COVID-19. Bà Arden cho biết có 25 suất học bổng Manaaki New Zealand sẽ được trao cho sinh viên sau đại học từ Việt Nam vào năm 2023. Ngoài ra, 27 học sinh New Zealand từ Đại học Massey, Đại học Auckland và Đại học Waikato cũng sẽ đến Việt Nam vào năm nay trong chương trình trao đổi văn hóa để thắt chặt mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước.