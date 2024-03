Thua đậm trước ĐT Indonesia, ĐT Việt Nam có còn cơ hội vào vòng loại thứ 3 World Cup?

HHT - ĐT Việt Nam đã có một trận đấu đáng thất vọng, để thua ĐT Indonesia tới 3 bàn không gỡ ngay trên sân nhà Mỹ Đình vào tối 26/3. Với kết quả hiện tại, ĐT Việt Nam còn có cơ hội để vào vòng loại thứ ba World Cup 2026 khu vực châu Á hay không?

Mặc dù có nhiều ý kiến không hài lòng với trận đấu trước của ĐT Việt Nam trên sân của ĐT Indonesia, nhưng với tình yêu và sự ủng hộ không ngừng dành cho bóng đá, rất đông khán giả Việt vẫn theo dõi trận đấu vào tối 26/3, tin rằng "các chiến binh Sao Vàng" sẽ giành thắng lợi trên sân nhà.

Rất tiếc là ĐT Việt Nam không chỉ thua, mà còn thua đậm đến 0-3. Thậm chí đây cũng không phải là một trận thua do kém may mắn, mà thực sự là ĐT Việt Nam công không được thủ cũng không xong, chơi kém hiệu quả hơn hẳn so với ĐT Indonesia.

Sau trận đấu này, ĐT Việt Nam đang đứng thứ ba ở bảng F (vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á) với chỉ 3 điểm. Xếp thứ nhất là ĐT Iraq với 12 điểm, thứ nhì là ĐT Indonesia với 7 điểm. Mà chỉ 2 đội đầu bảng mới đi tiếp vào vòng loại thứ ba, trong khi đó, chúng ta sẽ còn gặp ĐT Iraq trên sân nhà của họ và rõ ràng là rất khó tạo nên điều bất ngờ gì.

Như vậy, có thể nói ĐT Việt Nam còn rất ít hy vọng giành tấm vé vào vòng loại thứ ba. Còn với đội bạn, ngay từ trước trận đấu, tờ báo Kompas của Indonesia đã viết rằng đội tuyển quốc gia của họ phải thắng ĐT Việt Nam ngay trên sân vận động Mỹ Đình để đi tiếp, và điều đó đã thành hiện thực.

Những trận đấu tiếp theo của ĐT Việt Nam tại vòng loại thứ hai này sẽ là với ĐT Philippines trên sân nhà của chúng ta (dự kiến diễn ra vào ngày 6/6) và với ĐT Iraq trên sân khách (dự kiến diễn ra vào ngày 11/6).