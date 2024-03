Tại sao các cầu thủ đội tuyển Việt Nam mặc áo đấu không in tên như các đội khác?

HHT - Nếu thường xuyên theo dõi các trận đấu của đội tuyển Việt Nam, người hâm mộ có thể nhận ra rằng đã một thời gian khá dài, các cầu thủ mặc áo đấu không in tên. Ngay trong trận đấu vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á, áo đấu của ĐT Việt Nam cũng không có tên cầu thủ. Tại sao lại như vậy?

Việc in tên cầu thủ trên áo thi đấu vốn được coi là rất cần thiết, vì nếu áo cầu thủ không có tên thì khán giả dễ nhầm lẫn khi xem. Nhưng trong nhiều trận đấu của ĐT Việt Nam, trên áo các cầu thủ không in tên. Lý do của việc này là gì?

Theo FIFA thì áo đấu của cầu thủ bắt buộc phải in số, nhưng không có quy định bắt buộc phải in tên. Mặc dù đa số các đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ vẫn in tên cầu thủ lên áo đấu, nhưng một số đội tuyển, bao gồm ĐT Việt Nam, có thể không in để nếu đội hình thay đổi từ giải này sang giải khác thì cùng một số áo có thể được chuyển từ cầu thủ này sang cầu thủ khác, không hẳn phải in lại một loạt áo.

Ví dụ, nếu áo số 7 đã in tên một cầu thủ nhất định (sẽ phải có nhiều chiếc áo số 7 in tên sẵn như vậy) thì khi cầu thủ này không tham gia vào đội tuyển nữa vì lý do gì đó, toàn bộ áo đã in cho anh ấy sẽ bị cất vào kho và có thể phải in một loạt áo mới nếu cầu thủ khác mặc áo số 7. Như vậy, việc chỉ in số chứ không in tên lên áo sẽ tiết kiệm hơn.

Ngoài ra, trước đây còn có thông tin rằng việc không in tên lên áo các cầu thủ ĐT Việt Nam cũng là một chiến thuật để khiến các cầu thủ đối phương khó phân biệt hơn.

Còn một lý do lớn nữa của việc không in tên lên áo cầu thủ là để đặt tập thể lên trên cá nhân. Giống như Tony Adams - cựu cầu thủ được coi là một huyền thoại của CLB Arsenal - từng nói: “Hãy chơi vì cái tên ở đằng trước (áo), rồi người ta sẽ nhớ cái tên ở đằng sau”. Đằng trước áo đấu thì có tên/ logo CLB, hay với ĐTQG thì đằng trước áo có quốc kỳ hoặc logo của liên đoàn bóng đá của nước đó. Vì vậy, “chơi vì cái tên ở đằng trước áo” tức là một khi đã mặc áo đấu thì cầu thủ cần thi đấu vì tập thể chứ không phải vì danh tiếng của bản thân.

Trong trận đấu với ĐT Indonesia vào tối mai, 26/3, trên sân nhà Mỹ Đình, chắc chắn các cầu thủ Việt Nam sẽ “chơi vì cái tên ở đằng trước áo” để tăng cơ hội tiến vào vòng loại thứ ba.