Ngọc Minh Trà Cốt tập 17, 18, 19: "Lục trà" tìm thấy Dương thị, lỡ lễ cưới Bảo Nhi

HHTO - Tập 16 - 17 của "Ngọc Minh Trà Cốt" sóng gió tạm lắng xuống để chờ đợt bão tố cao hơn ở tập 19. Lục Giang Lai chính thức trở lại vị trí khâm sai, bỏ lỡ hôn lễ với Thiện Bảo. Nhưng đời nào "hồng hài nhi" để mất "tỷ tỷ".

*Bài viết có tiết lộ nội dung

Ngoài mặt ngọt ngào tin tưởng, nhưng Vinh Thiện Bảo (Cổ Lực Na Trát) vẫn không ngừng giám sát, thử lòng Giang Lai (Hầu Minh Hạo). Chàng cẩn trọng vượt qua tất cả. Tập 16, "Lục trà" cố ý xuất hiện rình rang trên đường phố, thu hút sự chú ý của tên gián điệp Từ Tung cài vào sát hại mình.

Bọn chúng thuê người giả làm vợ con của Giang Lai, làm loạn trước phủ Vinh, buộc chàng phải rời khỏi nơi này để có cơ hội ra tay. Thiện Bảo không dễ bị lừa, cái vỗ vai nhẹ nhàng của nàng khiến Lai Lai hiểu ngay nàng muốn dùng kế "bắt ba ba trong rọ". Giả vờ bị ngất đúng ý người phụ nữ kia, Giang Lai bọn gọn tên tay sai của Từ Tung. Phía đại tiểu thư cũng đã cho người đi theo, mai phục sẵn chờ bắt.

Động thái của bọn chúng giúp chàng chắc chắn suy luận Từ Tung có liên quan đến vụ án Vệ gia nên mới một mực muốn giết chàng đến cùng - như cách hắn xử lý những tri huyện trước. Mặt khác, chàng sai Quân Đới tiếp tục dò la tung tích Dương thị giúp mình.

Tập 17 tập trung vào biến cố ở vườn trà. Mưa lớn liền 2 ngày không ngớt khiến Thiện Bảo sốt ruột lo cho vụ trà bị hỏng. Nàng dầm mưa lâu nên bị cảm nặng nhiều ngày. Tổ mẫu ra lệnh cho Bảo Nhi nghỉ ngơi, tạm để cho nhị - tứ tiểu thư cùng nhau quản lý. Cả hai quá kiêu ngạo lại muốn chứng tỏ bản thân nên muốn thị uy.

Quân Nhân (Triệu Gia Mẫn) muốn làm trái sắp xếp vốn có của đại tỷ, bị người làm phản đối thì tức giận. Nàng mách với tổ mẫu theo hướng có lợi cho mình, kiếm cớ hợp lý để ép họ phải nghe lời, kể cả dùng vũ lực. Quân Khê (Trình Tiêu) làm việc với các thương nhân, tự ý nhận quà rồi đồng ý một mối làm ăn với bên đại tiểu thư từng khéo từ chối vì không phù hợp.

Cũng trong tập 17, nhân vật mới xuất hiện - một chủ quán trà nhỏ. Theo lời ngũ tiểu thư, Quân Khê và anh ta yêu nhau nhưng không thể thành thân vì không môn đăng hộ đối.

Hậu quả thấy ngay ở tập 18, theo preview, dường như việc chăm sóc không đúng cách do thời tiết bất thường khiến tiến độ thu hoạch chậm trễ, không đủ lượng hàng cung cấp cho thương nhân kia. Quân Nhân ép mọi người làm việc trong đêm mưa lớn, đánh quản lý - thợ trồng trà để đe dọa. Ai nấy thấy bất bình bèn hô nhau đình công, chống đối.

Cuối tập 17, Lai Lai nhận ra sắc trời có điềm báo cực đoan. Chàng nhận ra ngũ tiểu thư có ý muốn để mặc cho ngũ tiểu thư gây họa lớn, đánh mất hoàn toàn tin tưởng từ tổ mẫu. Giang Lai cảnh báo với Thiện Bảo khi nghe nàng muốn gọi Quân Nhân đến khuyên răn. Và có lẽ chính vì đoán ra đứa em ruột sẽ không chịu nghe lời nên trong nhá hàng tập 18, nàng bất chấp sức khỏe không tốt, đội mưa lên núi để kiểm tra.

Bắt gặp đúng cảnh Quân Nhân bạo hành mọi người, Thiện Bảo đánh phạt tứ tiểu thư để răn đe nàng vì quản lý không đến nơi đến trốn, xoa dịu nông dân, thợ lành nghề. Biến cố qua đi thì ngày cử hành hôn lễ của đại tiểu thư và "hồng hài nhi" đến. Tuy nhiên, diễn biến tra án có biến động lớn buộc chàng phải rời đi.

Giang Lai nói lớn ở cửa phủ, mong nàng đợi mình trở về. Nàng đợi ở từ đường nhưng chàng không về. Tổ mẫu cũng không chấp nhận được chuyện đại tiểu thư bị bỏ lại mà rời đi. Preview tập 19 không có nhưng trong teaser, trailer trước chiếu của Ngọc Minh Trà Cốt đã tiết lộ cảnh Giang Lai mặc hỉ phục tìm đến nơi trốn của Dương thị (Lương ma ma) và "bé Lục" Quân Hoàn.

Chàng cho người áp giải Dương thị rời đi ngay trước mặt tân nương của mình. Hôn lễ coi như hủy bỏ. Lần kế Giang Lai - Vinh Thiện Bảo gặp lại nhau là với tư cách quan khâm sai và đại tiểu thư Vinh thị đến cho lấy lời khai. Nàng che giấu Dương thị nên chắc chắn sẽ phải trình diện thẩm vấn. Với đầu óc của "Lục trà", chắc chắn sẽ sớm nghĩ cách để vừa phá được án vừa lấy được trái tim mỹ nhân.

Ngoài ra, biến cố khiến Giang Lai phải dừng hôn lễ có thể là phía Lang Trúc Sinh gặp nạn. Vì trong một đoạn giới thiệu từng có cảnh Lang đại nhân trông như vừa bị tra tấn rồi được Giang Lai cứu ra. Việc Từ Tung câu trước vừa ngọt nhạt nghe theo lời khuyên của Trúc Sinh, câu sau đã hợp tác với tay sai ám sát "Lục trà" ngay khi Lang đại nhân rời đi đã cho thấy lão ta không hoàn toàn tin tưởng "người cũ" của Giang Lai.

Preview Ngọc Minh Trà Cốt tập 18 - 19.

Ngọc Minh Trà Cốt gồm 36 tập, khán giả Việt có thể theo dõi qua iQIYI, MangoPlus (đúng lịch đoàn phim công bố) hoặc qua TV360, FPTPlay, VieON (chậm hơn).