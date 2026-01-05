BTS trở lại: Giải mã logo album, xôn xao về Việt Nam ngay chặng đầu world tour

HHTO - Sau thông báo của BigHit Music về sự trở lại của BTS, Weverse đã "sập ngang" trong vài phút cho thấy mức độ quan tâm bùng nổ. Bên cạnh những bàn luận sôi nổi về ý nghĩa của album, các ARMY cũng xôn xao phỏng đoán điểm đến của world tour sắp đến với việc chặng đầu tiên rất có thể thay đổi thành châu Á thay vì châu Mỹ.

22 giờ ngày 4/1 (đúng 0 giờ sáng 5/1 giờ Hàn Quốc), BigHit Music khiến mạng xã hội toàn cầu "bùng nổ" với thông báo chính thức về sự trở lại của BTS. Sau 3 năm tạm dừng hoạt động nhóm để thực hiện nghĩa vụ quân sự, BTS sẽ trở lại với một album đầy đủ vào ngày 20/3.

Hàng loạt fanpage "khởi động" ngay trước thềm comeback của BTS.

Weverse - mạng xã hội được phát triển bởi tập đoàn HYBE đã "đứng hình" chỉ sau vài giây kể từ thông báo của BigHit. Hàng loạt các fanpage lớn của BTS "sống dậy" cùng các dự án pre-order album (đặt hàng trước), trợ giá mua album, lập quỹ ủng hộ trước thềm comeback, tìm nhóm "đu concert"... cực kỳ sôi nổi ngay trong đêm.

Album nhấn mạnh sự trở lại với "nguồn gốc âm nhạc" của các thành viên

Album trở lại của BTS sẽ có tổng cộng 14 bài hát do chính các thành viên cùng tham gia sáng tác. Kể từ tháng 7/2025, cả 7 mảnh ghép của BTS đã có quãng thời gian ở cùng nhau trong một "trại sáng tác" tại Los Angeles (Mỹ) để tập trung chuẩn bị cho album. Qua đó, các thành viên mong muốn gửi gắm trọn vẹn những suy tư sâu sắc cũng như màu sắc cá nhân của mình trong từng ca khúc, dùng âm nhạc để kể lại hành trình mà họ đã trải qua cho đến nay.

Album mới có sự tham gia sáng tác của tất cả các thành viên BTS.

Album thứ 5 này sẽ có 14 bài, tương tự album đầu tiên Dark & Wild.

Trước đó, các thành viên cũng đã "nhá hàng" về việc quay trở lại nguồn gốc âm nhạc của mình. Với việc album mới cũng có 14 bài hát - cùng độ dài với album đầu tiên Dark & Wild (2014), người hâm mộ toàn cầu đang cùng nhau chia sẻ một "dự cảm" về việc album mới sẽ chứa đựng âm hưởng Hip-hop mạnh mẽ, tràn đầy năng lượng cũng như những ca từ tự sự sâu sắc đã làm nên thương hiệu của BTS.

Kỷ nguyên solo của 7 thành viên đã phác họa nên một BTS đa diện - nơi mỗi cá tính được bộc lộ một cách tự do, từ những gam màu lần đầu thử nghiệm đến các chất liệu trình diễn sôi động quen thuộc. Một bức tranh tổng thể về sự kết hợp của Layover, Indigo, D-DAY, FACE, Hope on the Street, Golden và Happy được kỳ vọng sẽ đưa người hâm mộ trở về tinh thần Hip-Hop “nguyên bản” của BTS, nhưng ở một phiên bản trưởng thành hơn, đa sắc hơn và sẵn sàng phá vỡ mọi giới hạn.

Logo cho album lần này bao gồm 3 vòng tròn màu đỏ đơn giản. Dù chưa có lý giải chính thức cho biểu tượng này, ARMY dự đoán đây có thể là hình một chiếc chìa khóa mở ra "cánh cửa" trên logo chính thức của BTS. Như vậy album lần này có thể mở ra hành trình mới mẻ phía trước, hoặc cũng có thể là "chìa khóa" trong hành trình 7 thành viên tìm lại chính mình - tức là chương 3 của nhóm.

World tour chính thức sau 7 năm, gọi tên Việt Nam trong chặng đầu?

Sự trở lại của BTS còn được đánh dấu bằng một chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới, sau 7 năm kể từ Love Yourself World Tour (2019). Theo thông báo của BigHit, các thông tin chi tiết liên quan đến chuyến lưu diễn này sẽ được tiết lộ dần kể từ ngày 14/1.

Thông thường, tour diễn toàn cầu của các idol K-Pop sẽ bắt đầu từ Hàn Quốc, đến các chặng ở châu Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Trung Quốc, Đông Nam Á và kết thúc tại Hàn. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin phỏng đoán tour diễn lần này của BTS sẽ rục rịch khởi động từ khoảng tháng 5/2026. Trong khi đó, World Cup 2026 sẽ diễn ra vào tháng 6 - 7/2026 ở Mỹ, Canada và Mexico. Do đó, ARMY dự đoán khả năng các chặng châu Mỹ bị dời lại là rất cao, thay bằng các điểm đến ở châu Á và Đông Nam Á.

Khu vực Đông Nam Á được dự đoán sẽ trở thành điểm đến đầu tiên của BTS trong world tour 2026, thay cho châu Mỹ.

Đặc biệt hơn, bắt đầu từ giữa năm 2025 thì mạng xã hội Việt cũng xôn xao trước hàng loạt tin đồn về việc BTS sẽ "đổ bộ" Việt Nam trong chuyến lưu diễn lần này. Mọi thông tin chi tiết đều chưa được công bố, song V-ARMY vẫn đang liên tục "thắp nến hy vọng" manifest có tên Việt Nam trong chặng đầu tiên của world tour.