Hướng Hàm Chi xác nhận độc thân, Châu Kỳ phủ sạch quan hệ với "chị Hồng"

HHTO - Phản hồi mới nhất của Hướng Hàm Chi và Châu Kỳ về tin đồn hẹn hò cũng như quan hệ với "chị Hồng" (hotgirl Tư Hiểu Địch) dường như chưa đủ rõ ràng để xóa bỏ hoài nghi của dân mạng.

Giữa vụ "chị Hồng" (gọi theo tên tài khoản của Tư Hiểu Địch @iamroosie) náo loạn mạng xã hội, một tay săn ảnh Trung Quốc đã tung ra hình hẹn hò của Hướng Hàm Chi và Châu Kỳ (một trong những nam diễn viên mà "chị Hồng" nhắc đến).

Paparazzi này công bố mốc thời gian như sau: Ngày 17/12/2025, Hướng Hàm Chi bị chụp lại khi đến nhà Châu Kỳ. Ngày 18/12, cả hai cùng tham gia sự kiện rồi cùng trở về, ôm nhau trước cửa nhà.

Ảnh, clip hẹn hò của Hướng Hàm Chi - Châu Kỳ do paparazzi công bố.

Khoảnh khắc thân thiết của Hướng Hàm Chi - Châu Kỳ được đào lại.

Cnet đoán rằng tay săn ảnh này cố ý "ém hình" nửa tháng mới tung ra thời điểm này vì nam diễn viên đang trở thành tâm điểm trong vụ "chị Hồng". Đoạn chat được cho là "chị Hồng" nhắn tin với Châu Kỳ có thời gian là 19/12/2025. Người nam trả lời dạo này rất bận, phải đợi vài hôm khi người nữ hỏi khi nào cả hai có thể gặp nhau. Đối chiếu với timeline của tay săn ảnh, Cnet nghi ngờ Châu Kỳ "bắt cá hai tay", vừa yêu đương với Hướng Hàm Chi vừa qua lại với "chị Hồng".

Châu Kỳ sinh năm 2000, bước chân vào nghiệp diễn từ sớm, được chú ý qua loại vai trong Mị Nguyệt Truyện, Liệt Hỏa Như Ca... hay gần đây là vai phụ trong Tàng Hải Truyện, Trường An 24 Kế. Anh từng gây sốt với thông tin xếp thứ 9 toàn quốc trong kì thi tuyển vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh năm 2020. Diễn xuất của anh được đánh giá ổn, gia tài phim ảnh đồ sộ từ truyền hình đến điện ảnh nhưng chưa tìm được điểm sáng nhất để bứt phá.

Hướng Hàm Chi sinh năm 2002, nổi lên với vai chính trong Trăm Năm Hòa Hợp Ước Định Một Đời (2020). Tuy nhiên, sự nghiệp của cô khá bếp bênh và kỹ năng bị đánh giá trồi sụt thất thường. Nữ diễn viên cũng liên tục để mất thiện cảm với công chúng khi "đóng phim với ai có tin hẹn hò với người đó", nghi vấn được đẩy tài nguyên mạnh không tương xứng năng lực nhờ chống lưng mạnh.

Hướng Hàm Chi chỉ vừa tăng thiện cảm và độ nhận diện một bậc nhờ vẻ đẹp mong manh, diễn xuất hòa hợp với Chu Á Văn trong Người Làm Ăn Lớn. Vì thế, tin hẹn hò ập đến vào thời điểm này gây ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của cô. Suốt ngày 4/1 khi tin đồn ầm ĩ, phía nữ diễn viên vẫn cập nhật hình ảnh làm việc như không có chuyện gì khiến cộng đồng fan Trung Quốc tức giận.

Bài đăng từ công ty chủ quản Hướng Hàm Chi

Ngày 5/1, công ty quản lý của nữ diễn viên chia sẻ lại loạt hình hậu trường chụp tạp chí của Hướng Hàm Chi kèm chú thích: "Độc thân, nỗ lực hoàn thành công việc". Động thái được cho là bác bỏ việc cô đang hẹn hò.

Tuyên bố của phòng làm việc Châu Kỳ, cho biết sẽ sử dụng biện pháp pháp lý để xử lý người dùng cố ý tung tin sai sự thật, bôi nhọ danh dự nghệ sĩ.

Về phía Châu Kỳ, phòng làm việc của anh đăng thông báo dài. Tựu chung là phủ nhận toàn bộ những thông tin liên quan đến nam diễn viên mà phía cô Tư (tức "chị Hồng") công bố, khẳng định anh không có quan hệ bất chính hay ngoại tình. Liên quan đến tin đồn Châu Kỳ dùng tài khoản phụ để liên hệ riêng tư với fan cũng một lần nữa được khẳng định là bịa đặt - tương tự tin đồn vào năm 2019.

Phản hồi của phía Hướng Hàm Chi và Châu Kỳ chỉ có thể coi là tạm xoa dịu cộng đồng fan. Cnet cho rằng nam diễn viên chưa đề cập rõ ràng đến việc có hay không hẹn hò với Hướng Hàm Chi. "Độc thân ư, vừa chia tay 1 tiếng trước thì cũng là đang độc thân" - đây là phản ứng chung của một bộ phận dân mạng khi đọc bài viết từ phía nữ diễn viên.