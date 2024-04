Thực hư tin Kim Soo Hyun - Kim Ji Won hẹn hò nhờ kết đôi trong "Queen of Tears"

HHT - Từ đêm 30/3, nhiều trang fanpage có lượt theo dõi lớn lan truyền thông tin Dispatch khui tin hẹn hò của bộ đôi Kim Ji Won và Kim Soo Hyun với hình ảnh một cặp đôi nam nữ trùm kín che mặt.

Thông tin Kim Ji Won và Kim Soo Hyun hẹn hò thu về lượt tương tác khủng. Các fanpage này tung tin Dispatch cho biết họ đã nên đôi từ màn kết hợp ăn ý trong Queen of Tears (Nữ Hoàng Nước Mắt). Nhưng mỗi trang lại đăng một dạng ảnh hẹn hò khác nhau.

Sự thật thì đây chỉ là một trò đùa ngày Cá tháng Tư (1/4). Vì thời gian ở Hàn Quốc nhanh hơn Việt Nam 2 tiếng, nên một số fanpage quyết định "chơi Cá" theo giờ xứ Kim chi. Thông tin hẹn hò là sai nhưng anh trong bài thì đúng là của Dispatch chụp. Tuy nhiên, đó đều là ảnh cũ của các cặp đôi khác, hoặc là của thời điểm Kai - Jennie hẹn hòm hoặc là của Lee Joon - Jung So Min.

Vì là 1/4 nên dù là tin sai sự thật, cư dân mạng vẫn tỏ ra hoan hỉ. Các năm trước, không ít fanpage cũng "chơi Cá" theo cách này. Kim Soo Hyun và Kim Ji Won cũng đang là cặp đôi được dân mạng khắp nơi "đẩy thuyền" vì quá đẹp đôi trong Queen of Tears, nên không ít netizen mong từ tin hẹn hò từ giả thành thật.

Queen of Tears do Kim Soo Hyun và Kim Ji Won đóng chính, kể về mối tình của "nữ hoàng và chàng Lọ Lem" Hong Hae In - Baek Hyun Woo. Ngay khi phát sóng, phim đã tạo nên hiệu ứng bùng nổ trên màn ảnh châu Á nhờ phản ứng hóa học và diễn xuất của bộ đôi.

Tập 8 vừa lên sóng với rating trung bình toàn quốc 16.1% đã đưa Queen of Tears lọt Top 10 phim có rating cao nhất của đài tvN, giữ vị trí thứ 8.