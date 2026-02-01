Tia hi vọng từ vụ Kim Seon Ho bị nghi sở hữu "công ty ma" trốn thuế như Cha Eun Woo

HHTO - Fantagio đang lao đao về vụ truy thu thuế thu nhập cá nhân của Cha Eun Woo thì nay phải đối mặt với nghi vấn sử dụng phương thức tương tự đối với Kim Seon Ho. Cho đến lúc phía cảnh sát chính thức lên tiếng, khán giả vẫn còn hi vọng vào một màn "lội ngược dòng".

Chiều 1/2, tờ Sports Khan đưa tin độc quyền "Kim Seon Ho sở hữu công ty đáng ngờ trông giống hệt Cha Eun Woo". Tờ báo này đưa tin Kim Seon Ho đã thành lập một công ty riêng vào tháng 1/2024, đăng ký nhiều hạng mục như quảng cáo, truyền thông, sáng tạo nội dung... với trụ sở đặt tại Yongsan (Seoul) và bản thân là CEO.

Bố mẹ của anh đóng vai trò giám đốc nội bộ và kiểm toán nhưng không có bất kì hoạt động thực tế nào. Kim Seon Ho từng trả cho bố mẹ mức lương hàng chục đến hàng trăm triệu won mỗi tháng, sau đó số tiền này lại được chuyển ngược về cho anh.

Thẻ công ty được dùng chi trả cho nhiều chi phí cá nhân nhằm làm tăng chi phí doanh nghiệp để giảm thuế. Cấu trúc tương tự như cách thức lập "công ty ma" của Cha Eun Woo.

Gần 1 tuần trước, truyền thông Hàn đưa tin Kim Seon Ho sẽ trở thành người thay thế Cha Eun Woo của Fantagio, khi Seon Ho vừa phất lên trở lại với Can This Love Be Translated (Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không) thì Eun Woo "ngã ngựa". Ngày 2/1, dân mạng ngỡ ngàng hơn trước nghi vấn mỹ nam má lúm có "công ty ma" giống thiên tài gương mặt.

Fantagio đã bị truy thu 8,2 tỷ won trong vụ truy thu 20 tỷ won thuế của Cha Eun Woo. Nếu công ty lặp lại sai lầm, tức là biết nhưng làm ngơ vụ việc và chấp nhận thanh toán qua pháp nhân gia đình cho Kim Seon Ho, thì vụ việc sẽ trở thành trốn thuế có tổ chức. Fantagio sẽ vướng vào cáo buộc lớn hơn liên quan đến tính minh bạch tài chính của một công ty niêm yết.

Cũng trong tin độc quyền của Sports Khan, Fantagio thừa nhận sự tồn tại của công ty riêng do Kim Seon Ho đứng tên nhưng cho biết công ty này đã ngừng hoạt động hơn 1 năm và đang tiến hành thủ tục đóng cửa công ty. Công ty này được lập ra do gợi ý từ công ty quản lý của nam diễn viên (Salt Ent) với mục đích phục vụ cho hoạt động của anh ở sân khấu kịch, không nhằm mục đích trốn thuế.

Phản hồi của Fantagio chính là tia hi vọng mong manh níu lấy sự tin tưởng của người hâm mộ dành cho Kim Seon Ho. Xét theo mốc thời gian thực tế, hoàn có cơ sở để tin vào câu trả lời đó. Nam diễn viên lập công ty riêng từ tháng 1/2024, ký hợp đồng với Fantagio vào tháng 3/2025. Khoảng cách thời gian vừa đủ cho suy đoán Kim Seon Ho tạm thời lập công ty cá nhân để hỗ trợ hoạt động trong thời gian tìm bến đỗ mới.

Vụ việc của Cha Eun Woo có tính nghiêm trọng hơn khi ngay từ đầu, phía cảnh sát đã vào cuộc từ trước khi mọi chuyện vỡ lở với truyền thông, số tiền bị truy thu cũng được công bố rõ ràng. Trong khi đó, bài báo của Sports Khan chỉ mang tính phản ánh về một công ty do Kim Seon Ho đứng tên với các hoạt động đáng ngờ. Cơ quan chức năng chưa lên tiếng thì tức là còn hi vọng. Fan có thể "thắp nến" chờ tin xác minh từ phía cảnh sát trong vụ việc của Kim Seon Ho.