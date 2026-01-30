Netizen vỡ òa trước tin phim “Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo” sẽ có phần 2

HHTO - Bộ phim truyền hình “Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo” từng gây sốt Hàn Quốc và nhiều nơi khác trên thế giới đã sẵn sàng trở lại với phần 2.

Mới đây, trên MXH vỡ òa thông tin bộ phim truyền hình Hàn Quốc ăn khách Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo (Extraordinary Attorney Woo) sẽ có phần 2. Nữ diễn viên chính của phần 1 là Park Eun Bin được cho là cũng sẽ trở lại, tiếp tục thủ vai Woo Young Woo. Thậm chí, quá trình tiền sản xuất của phim cũng đã bắt đầu.

Bộ phim Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo phát sóng phần 1 vào tháng 6/2022 đã trở thành một siêu phẩm truyền hình năm đó khi thu hút lượng lớn người xem, các tình tiết phim được sôi nổi bàn luận, tăng độ nổi tiếng và mang về thành công cho các diễn viên tham gia... Được biết, tập cuối của phim đạt rating 17,5% - là mức cao nhất từ trước đến nay đối với một bộ phim truyền hình của ENA.

Không chỉ gây sốt ở Hàn Quốc, thông qua Netflix, Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo cũng gây bão toàn cầu khi liên tục lập kỷ lục. Phim giữ vững vị trí dẫn đầu trong danh sách các bộ phim được xem nhiều trên Netflix. Theo số liệu của Netflix, Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo là bộ phim không nói tiếng Anh được xem nhiều thứ 8 mọi thời đại trên nền tảng trực tuyến này.

Chuyện phim Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo xoay quanh Woo Young Woo (Park Eun Bin), một cô gái mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ, có trí tuệ thiên tài nhưng gặp khó khăn về giao tiếp và nhiều hoạt động thường nhật khác trong cuộc sống. Woo Young Woo thành công trở thành luật sư tân binh của một công ty luật lớn, nhưng hành trình vật lộn để tồn tại và chứng minh bản thân của cô dường như chỉ vừa mới bắt đầu.

Khi phát sóng, Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo thu hút khán giả bởi các câu chuyện về luật pháp được kể lại dưới góc nhìn thú vị và mới mẻ, nhưng vẫn xác đáng và nhân văn thông qua nhân vật Woo Young Woo. Bên cạnh đó, câu chuyện cá nhân của Woo Young Woo như nỗ lực học tập, cố gắng làm việc, xóa bỏ định kiến, cân bằng các mối quan hệ gia đình và xã hội, thậm chí cả tình yêu mới chớm nở cũng rất hấp dẫn, rung cảm.

Với thành công của phim, ngay khi phần 1 vừa kết thúc, nhiều khán giả đã bày tỏ mong muốn Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo sẽ có phần 2. Khi đó, giám đốc điều hành của AStory - công ty sản xuất bộ phim - cũng bày tỏ ý định sẽ thực hiện phần 2, thậm chí ông còn đặt mục tiêu hy vọng phần 2 sẽ phát sóng trong năm 2024. Ông cũng nói thêm rằng phần 2 phải được thực hiện bởi "người quen", nghĩa là hầu hết các thành viên trong nhóm sáng tạo ban đầu; bao gồm dàn diễn viên, biên kịch, ê-kíp sản xuất; đều sẽ trở lại. “Mục tiêu của chúng tôi là giữ lại ít nhất 90% dàn diễn viên và ê-kíp sản xuất”.

Tuy nhiên, con đường đến với phần 2 của Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo không hề suôn sẻ khi kế hoạch ban đầu “vỡ trận”. Nguyên nhân được cho là do lịch trình chồng chéo, gây khó khăn cho việc phối hợp tuyển diễn viên; và quá trình phát triển kịch bản kéo dài cũng là một trong những nguyên nhân chính làm chậm tiến độ. Kết quả là phần 2 bị trì hoãn hết lần này đến lần khác.

Năm 2025 đã kết thúc nhưng thông tin về phần 2 vẫn bặt vô âm tín. Các fan của bộ phim bi quan nghĩ rằng có lẽ phần 2 sẽ mãi mãi chỉ nằm trên bàn giấy, vĩnh viễn chỉ là một kế hoạch. Nhưng đầu năm 2026, hy vọng lại được thắp lên. Tuy Netflix và nhóm sản xuất vẫn chưa đưa ra lời xác nhận chính thức, nhưng một số thông tin trong ngành cho biết công việc hậu trường phần 2 của Nữ Luật Sư Woo Young Woo đã được âm thầm tiếp tục.

Phần đầu tiên của Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo gồm có 16 tập. Tất cả đều đã có mặt trên Netflix.

Một số bình luận của netizen:

“Tuyệt vời! Đây là một trong những bộ phim truyền hình yêu thích của tôi!”

“Tết này tui sẽ cày lại phần 1 để ôn bài đợi phần 2!”

“Nhưng có chắc chắn Park Eun Bin sẽ quay trở lại không? Tôi nhớ trong một bài phỏng vấn, cô ấy nói đã cảm thấy hài lòng với những gì đạt được ở phần 1 rồi.”

“Tôi hy vọng Kang Tae Oh sẽ tham gia phần 2. Anh ấy là một phần tạo nên sự kỳ diệu của bộ phim.”

“Tôi muốn sang phần 2 Woo Young Woo sẽ trở thành thẩm phán và đấu tranh nhiều hơn cho phụ nữ, cho những người mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ.”

“Tôi sẽ đợi, nhưng ít nhất hãy cho tôi một mốc thời gian. Tôi muốn biết mình cần đợi bao lâu.”

“Chắc chỉ có tôi không mong có phần 2. Tôi rất thích phần 1, nhưng tôi nghĩ câu chuyện đã kết thúc trọn vẹn rồi. Tôi sợ phần 2 mắc phải sai lầm “nói dài, nói dai, thành ra nói dở” mất…”