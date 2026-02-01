Đường Cung Kỳ Án lên sóng, Bạch Lộc có giữ vững phong độ với phim cổ trang?

Năm 2025, Bạch Lộc đã có phim Bạch Nguyệt Phạn Tinh rất ăn khách, chưa kể trước đó cô đã có Trường An Như Cố từng tạo nên cơn sốt. Chính vì thế, Đường Cung Kỳ Án đang được kỳ vọng sẽ nối tiếp chuỗi thành tích của Bạch Lộc, chưa kể đây là lần đầu cô đóng phim nữ chủ, còn thuộc dòng phim trinh thám phá án chứ không phải huyền huyễn hay ngôn tình.

Bạch Lộc trong Bạch Nguyệt Phạn Tinh năm 2025

Bạch Lộc đóng vai Lý Bội Nghi, cô tiểu thư trải qua thảm kịch cả gia đình bị sát hại đầy bí ẩn. Từ đó mà Lý Bội Nghi tìm cách trở thành quan viên Nội Yết Cục chuyên đi điều tra các vụ án chốn Hoàng cung, đồng thời âm thầm điều tra kẻ thủ ác năm xưa. Nhờ võ công cao cường, óc phán đoán sắc bén, nắm bắt lòng người cực chuẩn nên Lý Bội Nghi đã lập công phá được nhiều vụ án phức tạp.

Cô làm nữ chính trong Đường Cung Kỳ Án chuẩn bị lên sóng

Bên cạnh Lý Bội Nghi luôn có Tiêu Hoài Cẩn thông minh, chuyên gia thu thập chứng cứ hỗ trợ hết mình. Nhờ đó, hai người lần lượt vượt qua nhiều thử thách, và ngày càng đến gần với vụ án mà Lý Bội Nghi muốn tìm hiểu nhất, để rửa sạch nỗi oan cho gia đình và tìm lại cuộc sống bình yên.

Đây là lần đầu Bạch Lộc đóng phim nữ chủ

Người hâm mộ đang rất chờ đợi cú lột xác của Bạch Lộc. Bởi đã đến lúc nữ diễn viên chứng tỏ năng lực qua những vai diễn nặng ký, có tâm lý phức tạp, cần diễn xuất có chiều sâu chứ không còn nặng về điệu bộ đáng yêu, biểu cảm mang tính trình diễn. Thêm vào đó, nhân vật Lý Bội Nghi cũng được xem là “của hiếm” trong dòng phim cổ trang khi giỏi võ nghệ, tư chất thông minh, phán đoán sắc sảo và còn là chỉ huy việc phá án, nghĩa là đóng vai trò chủ đạo chứ không phụ thuộc, đi theo nam giới nên Bạch Lộc càng có đất tạo ấn tượng với khán giả.