Truyền thông Hoa ngữ đi tìm nghệ sĩ khó chiều nhất: Có phải La Vân Hi, Thành Nghị?

Đến hẹn lại lên, cứ vào cuối năm cũ đầu năm mới là các phóng viên, nhân viên truyền thông trong ngành giải trí lại mở bảng bình chọn những nghệ sĩ dễ chịu, thân thiện khi làm việc và ngược lại, khoanh vùng các ngôi sao khó chiều, không ai muốn hợp tác.

Bạch Lộc được khen là rất hòa nhã, thân thiện với truyền thông

Nhiều người nhắc đến một sao nam từng bị đưa vào “bảng phong thần năm 2023” vì không chịu chụp ảnh hay quay phim để lộ chân trần hoặc vùng bụng. Đến năm 2025, sao nam này lại có thói quen so vai rụt cổ khi chụp ảnh để tạo cảm giác đầu nhỏ. Trong năm 2025, sao nam có hai phim lên sóng, tất nhiên nhà sản xuất sẽ bố trí các buổi gặp gỡ trả lời phỏng vấn để quảng bá phim nhưng người này luôn đưa ra các quy tắc rất khắt khe, khó thực hiện khiến đối phương mệt mỏi.

Một sao nam bị chỉ trích vì bệnh ngôi sao

Chẳng hạn như sao nam sẽ yêu cầu đặt máy quay sao cho vai nhìn to, đầu nhỏ hơn thực tế. Còn các góc máy thông thường thì sẽ khiến đầu to vai nhỏ, kết quả là ê kíp phỏng vấn phải đặt máy quay ở xa, dùng ống kính tele ghi hình thì mới được. Ấy thế mà sau khi xem video, sao nam vẫn đưa ra bản nhận xét rất dài với hàng chục đề nghị chỉnh sửa, thay đổi từng chi tiết nhỏ, thậm chí khoảnh khắc nghệ sĩ chớp mắt cũng phải xóa đi vì “đang nhắm mắt”.

La Vân Hi, Thành Nghị bị nghi ngờ

Chính vì bài đăng chỉ đưa ra một số dữ liệu, không công khai tên nghệ sĩ nên cư dân mạng càng tích cực đồn đoán. La Vân Hi, Thành Nghị là hai cái tên được nhắc đến nhiều nhất vì hai người đều có phim lên sóng năm 2025. Tuy nhiên, fan của La Vân Hi đã lên tiếng phản đối, tung bằng chứng nam diễn viên có ảnh cởi áo khoe cơ bụng, mặc quần short khoe chân trần trong năm 2023. Chưa kể năm 2025 thì La Vân Hi chỉ có phim Thủy Long Ngâm.

Còn fan Thành Nghị thì khẳng định năm 2025, anh có tới 3 phim lên sóng nên không phải là nhân vật bị nhắc tới, thậm chí netizen còn tung bộ sưu tập ảnh Thành Nghị nhiều lần mặc quần short để lộ chân.