"Tiên Nữ Cử Tạ" Lee Sung Kyung ra mắt ở vai trò mới, xứng danh người đẹp đa tài

HHT - Diễn tốt lại còn hát hay, nay Lee Sung Kyung chính thức ra mắt ở vai trò ca sĩ solo. Từ trước đó, nữ diễn viên đã được khán giả đánh giá cao bởi giọng ca vừa ấn tượng vừa nhẹ nhàng, uyển chuyển qua các chương trình âm nhạc.

Mới đây, nữ diễn viên Lee Sung Kyung của Tiên Nữ Cử Tạ, Người Thầy Y Đức phần 2 và 3 chính thức ra mắt đĩa đơn kỹ thuật số đầu tay Eat Sleep Live Repeat, kết hợp cùng nam ca sĩ tài năng Chanhyuk (AKMU). Đây là sản phẩm âm nhạc đánh dấu chặng đường cô gia nhập đường đua âm nhạc xứ Kim chi.

Eat Sleep Live Repeat mang màu sắc Acoustic, hài hòa giữa giọng hát đầy cảm xúc của Lee Sung Kyung và phần rap cực “nịnh tai” của Chanhyuk. Bài hát kể về sự cô đơn, mất mát, tiếc nuối và những cảm xúc phức tạp sau khi chấm dứt một mối quan hệ. MV tựa như bộ phim ngắn về một cuộc tình đã kết thúc càng tạo nên không khí trầm lắng, khiến người nghe dễ chìm trong xúc cảm.

Theo công ty quản lý YG Entertainment, đây sẽ là một dự án làm nổi bật khía cạnh mới của Lee Sung Kyung, ngoài vai trò người mẫu và diễn viên như nhiều người đã biết. “Dự án này là cơ hội thể hiện những cảm xúc sâu sắc và tiềm năng vô hạn của Lee Sung Kyung như một nghệ sĩ giải trí đa tài”, YG chia sẻ.

Được biết, đĩa đơn đầu tay Eat Sleep Live Repeat giúp Lee Sung Kyung thực hiện ước mơ từ bé của mình. Lee Sung Kyung từng chia sẻ cô chăm chỉ học đàn, luyện thanh, ấp ủ giấc mơ làm diễn viên nhạc kịch trước khi chuyển sang con đường diễn xuất và người mẫu. Eat Sleep Live Repeat cũng giúp fan thỏa mãn ước muốn được nghe Lee Sung Kyung hát nhiều hơn và nghiêm túc hơn.

Trước đây, “tiên nữ cử tạ" Lee Sung Kyung từng làm mưa làm gió mạng xã hội với đoạn clip vừa lái xe vừa thể hiện ca khúc A Whole New World, nhạc phim Aladdin. Đoạn clip gây sốt với netizen xứ kim chi bởi giọng hát đầy ấn tượng pha lẫn chút biểu cảm đáng yêu của cô. Bên cạnh đó, Lee Sung Kyung còn thể hiện khả năng ca hát ở các chương trình âm nhạc như The King of Mask Singer, Sugar Man,... Không chỉ sở hữu khả năng ca hát tốt, cô còn biết chơi nhạc cụ và có kỹ năng nhảy cực xịn.

Nhiều idol K-Pop như Cha Eun Woo (ASTRO), Jisoo (BLACKPINK), Suzy... lấn sân sang mảng diễn xuất; Lee Sung Kyung lại có bước đi táo bạo khi đi ngược dòng xu hướng giải trí Hàn, là một diễn viên chuyển hướng sang làm ca sĩ. Xinh xắn, đa tài, Lee Sung Kyung luôn biết cách làm mới mình và khiến cho khán giả bất ngờ. Nhiều fan đặt kỳ vọng lần ra mắt với âm nhạc này của Lee Sung Kyung sẽ gặt hái được quả ngọt và cô sớm có thêm dự án phim mới.