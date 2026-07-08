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Timothée Chalamet, Selena Gomez lần đầu hợp tác trong dự án phim nhà Minions

ĐÔNG MIÊN

HHTO - "Not Alone" đánh dấu một hướng đi khác của hãng phim Illumination khi không tiếp nối các thương hiệu đã thành công trước đó mà kể một câu chuyện hoàn toàn mới, xoay quanh tình yêu, vũ trụ và những vị khách ngoài Trái Đất.

Illumination và Universal Pictures vừa công bố đoạn giới thiệu đầu tiên của Not Alone, bộ phim hoạt hình khoa học viễn tưởng pha hài lãng mạn dự kiến ra rạp vào tháng 4/2027. Đây cũng là dự án đánh dấu lần đầu Timothée Chalamet tham gia lồng tiếng cho phim hoạt hình.

Theo những hình ảnh được hé lộ, Not Alone xoay quanh Joe, một kỹ thuật viên hàng không vũ trụ sống khép kín (Timothée Chalamet lồng tiếng). Cuộc sống của anh thay đổi khi gặp Fran, một nhà thực vật học thiên văn (Selena Gomez thể hiện). Hai người cùng tham gia dự án phát triển tên lửa sử dụng nhiên liệu từ thực vật và dần nảy sinh tình cảm.

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Hai nhân vật Joe (Timothée Chalamet lồng tiếng) và Fran (Selena Gomez) trong một cảnh phim. Ảnh: Universal Pictures

Câu chuyện tiếp tục mở rộng khi ba sinh vật ngoài hành tinh mang tên Dunk, Welly và Shirm bất ngờ xuất hiện trên Trái Đất trong lúc chạy trốn cảnh sát liên hành tinh Zandro. Sau khi ẩn náu tại nhà Joe, bộ ba nhận ra tên lửa của Fran có thể là cơ hội để chúng trở về quê hương an toàn.

Ngoài Timothée Chalamet và Selena Gomez, bộ phim còn quy tụ nhiều nghệ sĩ tham gia lồng tiếng như Rob Brydon, Diane Morgan, Jamie Demetriou, Brett Goldstein, Allison Janney và Lamorne Morris.

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Ảnh: Universal Pictures

Not Alone không được phát triển từ một thương hiệu có sẵn mà là câu chuyện hoàn toàn mới của Illumination. Chia sẻ khi giới thiệu dự án, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Chris Meledandri khẳng định: "Hãng đang từng bước quay lại với những câu chuyện nguyên bản do đội ngũ đạo diễn 'cây nhà lá vườn' dẫn dắt". Ông nhấn mạnh thêm, điểm nhấn của bộ phim lần này nằm ở "tính thực tế và sáng tạo".

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Illumination là hãng phim đứng sau một số thương hiệu hoạt hình nổi tiếng như "Minions﻿", "Despicable Me", "Sing" hay "The Secret Life of Pets".

Dự án do Eric Guillon, Claire Dodgson và Jonathan Del Val đồng đạo diễn. Cả ba đều là những nhân sự kỳ cựu của Illumination, từng tham gia nhiều tác phẩm nổi tiếng của hãng như Minions, Despicable Me 3, The Secret Life of Pets, SingMinions: The Rise of Gru.

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Theo kế hoạch hiện tại, Not Alone dự kiến ra mắt màn ảnh rộng từ ngày 16/4/2027.

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ĐÔNG MIÊN
#Illumination #Universal Pictures. Not Alone #Minions #khoa học viễn tưởng #Timothée Chalamet #Selena Gomez

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