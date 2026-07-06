Ai sẽ là cây hút fan của Thám Tử Lừng Danh Conan: Thiên Thần Sa Ngã Trên Xa Lộ?

HHTO - Như đã trở thành một thông lệ, tháng 7 hàng năm đánh dấu màn “thôn tính phòng vé” của chàng thám tử nhí Conan và năm nay là tập phim Thám Tử Lừng Danh Conan: Thiên Thần Sa Ngã Trên Xa Lộ.

Sức hút của loạt phim Conan không chỉ đến từ những vụ án căng não, những màn suy luận thiên tài của thám tử nhí, mà còn ở những nhân vật phụ đóng vai trò quan trọng. Trong mỗi phần phim điện ảnh, khán giả sẽ được tái ngộ những nhân vật phụ “hút fan” chẳng kém nhân vật chính, cùng họ giải quyết những vụ án khó nhằn.

Chihaya Hagiwara

Như đã được “thả hint” từ phần after-credit của tập 28, Chihaya Hagiwara sẽ là nữ chính của phần phim năm nay. Chihaya là trợ lý thanh tra kiêm Đội trưởng Đội tuần tra giao thông thuộc Sở Cảnh sát tỉnh Kanagawa. Cô sở hữu nhan sắc xinh đẹp, khả năng quan sát nhạy bén và kỹ năng lái mô tô phân khối lớn điêu luyện, được mệnh danh là "Nữ thần gió". Cô đồng thời cũng là chị gái của cảnh sát trẻ quá cố Kenji Hagiwara.

Trong phần phim thứ 29 này, Chihaya sẽ trực tiếp dẫn đầu cuộc truy đuổi quái xế bí ẩn tên "Lucifer" (Quái Xế Đen) khi hắn làm náo loạn Lễ hội mô tô Kanagawa. Phần phim tập trung khai thác hành trình cô đối diện với quá khứ và vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra 2 năm trước.

Sera Masumi

Cô là bạn cùng lớp của Ran Mori, giỏi Triệt quyền đạo và luôn tìm cách điều tra về thân phận thật của Conan cùng thuốc giải APTX 4869. Lần này, Sera cũng xuất hiện tại Yokohama để tham dự Lễ hội mô tô cùng nhóm Conan. Với tư cách là một thám tử và có kỹ năng lái xe máy xuất sắc, cô tham gia hỗ trợ Conan thu thập manh mối, đồng thời là nhân tố hành động can thiệp vào các tình huống rượt đuổi nguy hiểm trên xa lộ.

Hagiwara Kenji

Kenji Hagiwara là em trai của Chihaya, đã hy sinh từ 7 năm trước trong một vụ gỡ bom. Dù đã mất, Kenji vẫn sẽ xuất hiện trong phim qua các phân cảnh hồi tưởng. Kỷ niệm quá khứ của anh và những lời dặn dò năm xưa là chìa khóa tinh thần giúp chị gái Chihaya vượt qua nỗi đau, đồng thời mở ra sợi dây liên kết giải mã động cơ của hung thủ trong vụ án hiện tại.

Matsuda Jinpei

Một “anh chồng đoản mệnh” khác được rất nhiều fan Conan yêu mến cũng sẽ xuất hiện trong tập phim thứ 29. Jinpei Matsuda là chuyên gia gỡ bom thiên tài, là người trong mộng của thiếu úy Sato Miwako trước khi hy sinh khi làm nhiệm vụ 3 năm trước.

Cùng với Kenji, Jinpei cũng sẽ xuất hiện trong những phần hồi tưởng của bộ phim. Vụ án gỡ bom kinh điển năm xưa của anh và Kenji cũng có mối liên hệ mật thiết đến sự xuất hiện của chiếc xe "Quái Xế Đen" ở thời hiện tại.