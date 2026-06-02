Forbes khen ngợi Sơn Tùng M-TP tiếp bước BTS, Lisa quảng bá văn hóa châu Á ra thế giới

HHTO - Mới đây, tạp chí Forbes của Mỹ đăng tải thông tin về sự trở lại của Sơn Tùng M-TP kết hợp với rapper Tyga trong sản phẩm âm nhạc “Come My Way”. Đáng chú ý, Forbes đặt Sơn Tùng M-TP cùng với những cái tên như BTS và Lisa như những tấm gương tiêu biểu trong việc truyền tải văn hóa châu Á ra thế giới.

Màn comeback mới nhất của Sơn Tùng M-TP đang nhận được nhiều sự chú ý của khán giả thế giới, không chỉ vì màn hợp tác với rapper nổi tiếng Tyga và producer Marvey Muziqyue, mà còn bởi những hình ảnh mãn nhãn của MV. Trong một bài viết gần đây, tạp chí Forbes đã không ngớt lời khen dành cho Come My Way.

Cụ thể, Forbes đánh giá Come My Way là điểm kết nối giữa một Sơn Tùng M-TP đang vươn tầm ảnh hưởng ra toàn cầu với một Tyga đậm chất Hip-Hop Mỹ nhưng lại có cội nguồn Việt Nam; giúp ca khúc có sự gắn kết sâu sắc hơn giữa âm nhạc và văn hóa; khơi gợi khán giả về âm nhạc, văn hoá và niềm tự hào Việt Nam.

Những hình ảnh đặc trưng của văn hóa Việt Nam được MV Come My Way truyền tải xuyên suốt. MV sử dụng song song bối cảnh tại Hoa Kỳ và Việt Nam - hai địa điểm sinh sống của Tyga và Sơn Tùng M-TP, hình ảnh Chim Lạc, những vũ công đeo mặt nạ trong trò diễn Xuân Phả truyền thống, phong cảnh tuyệt đẹp của Tràng An - Ninh Bình và biểu tượng trâu ngọc... Thông điệp về sự giao thoa văn hóa Đông - Tây được thể hiện rõ nhất qua hình ảnh chiếc xe DeLorean DMC-12 và Chim Lạc xuất hiện cạnh nhau.

Sơn Tùng M-TP chia sẻ trong bài viết của Forbes: “Hợp tác với Tyga là một trải nghiệm đặc biệt bởi ca khúc này không chỉ đơn thuần là âm nhạc, mà còn là sự kết nối văn hóa. Tôi thực sự trân trọng sự cởi mở của anh ấy trong việc thể hiện di sản Việt Nam thông qua dự án này và điều đó khiến sự hợp tác của chúng tôi chân thành ngay từ đầu. Với nền tảng là Afrobeats, chúng tôi muốn tạo ra một sản phẩm mang tầm quốc tế nhưng vẫn giữ được những nét riêng và nguồn gốc của mình.”

Đặc biệt, trong bài viết, Forbes đề cập đến Sơn Tùng M-TP như một sự tiếp nối hướng đi của nhiều nghệ sĩ Pop châu Á khác như BTS, Arijit Singh, BINI, no na. Điểm chung của các nghệ sĩ đi trước này là họ đã thống lĩnh các bảng xếp hạng âm nhạc, thể hiện bản sắc văn hóa của quê hương thông qua các sản phẩm âm nhạc kết hợp âm nhạc với âm hưởng dân ca và nhạc cụ truyền thống.

BTS đưa bài dân ca “quốc dân” Arirang vào ca khúc Body to Body, Lisa giới thiệu Thái Lan và lồng ghép văn hóa nước nhà trong MV đầu tay Lalisa. Và giờ đây, tới lượt Sơn Tùng M-TP đưa văn hóa Việt Nam đến với truyền thông phương Tây.