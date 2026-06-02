NSƯT Hạnh Thúy gây tranh cãi với bài đăng về trân châu "1 tháng còn nguyên"

Thời gian gần đây, bài đăng xoay quanh trâu châu của NSƯT Hạnh Thúy được công chúng quan tâm. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên chia sẻ một bức ảnh chụp lại trân châu được đổ ra chậu cây. Cô cho biết đã để nguyên hiện trạng này gần 1 tháng nhưng không có con vật nào đến ăn và trân châu vẫn còn nguyên.

Bài đăng của NSƯT Hạnh Thúy:

Đây là trân châu trong li trà sữa. Nghĩ là đổ ra đây chắc gà sẽ ăn, kiến sẽ ăn hoặc chuột sẽ ăn. Nhưng gần 1 tháng không con gì, cái gì đụng đến. Và "trân châu" còn nguyên. Vẫn dẻo. Vẫn "tươi". Mọi người nghiên cứu vụ này coi sao ạ!! Tái bút chút: Mọi người có thể tự test trên trải nghiệm của mình. Bản thân mình cũng không lên án hay quy chụp, chỉ nói cái mình đã thấy. Bạn nào cần mình có thể gửi bạn mẫu vật vẫn đang tồn tại ở chậu cây nhà mình vẫn còn nguyên mấy hạt trân châu này. Bạn không cần vào Facebook mình nói những câu khó chịu, toxic, thậm chí inbox mình bảo mình đạp chén cơm của người bán. Ủa bạn ơi? Tôi không được quyền nói một điều thật sự đã xảy ra chỉ vì bạn không muốn?

Dưới phần bình luận của bài viết, dân tình chia thành nhiều luồng ý kiến khác nhau. Có không ít người lên tiếng phản bác bài đăng của NSƯT Hạnh Thúy, đồng thời chia sẻ trải nghiệm tự làm trân châu tại nhà. Có cư dân mạng cho rằng trân châu vốn làm từ bột năng có kếu cấu dính nên kiến không bu, đồng thời để ngoài trời lâu ngoài sẽ khô lại, dễ vỡ khi bị bóp. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng mỗi người có một trải nghiệm riêng, nên việc nữ diễn viên chia sẻ quan điểm của mình không có gì bất hợp lý.

Cho đến hiện tại, hình ảnh và bài viết xoay quanh những viên trâu châu của NSƯT Hạnh Thúy vẫn đang được cư dân mạng bàn tán, phân tích. Ngoài ra, nữ diễn viên cũng đã bổ sung một dòng tái bút vào bài đăng gốc để phản hồi về những bình luận trái chiều của cư dân mạng.

NSƯT Hạnh Thúy hoạt động sôi nổi trong năm 2026, trên màn ảnh lẫn mạng xã hội.

Trong thời gian qua, NSƯT Hạnh Thúy liên tục góp mặt trong những dự án phim Việt nổi bật. Nữ diễn viên tham gia Thiên Đường Máu, Tài, Hẹn Em Ngày Nhật Thực, Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng... và đều góp phần giúp các dự án này đạt doanh thu trăm tỷ. Trong thời gian tới, Hạnh Thúy tiếp tục gây ám ảnh người xem bởi hình tượng kinh dị trong phim Ma Xó, bên cạnh dàn sao trẻ như Avin Lu, Tín Nguyễn.

​