Tình tiết "Love Next Door" khiến khán giả muốn bỏ xem: Bệnh nan y, luẩn quẩn tình cũ

HHT - Cách đặt vấn đề của "Love Next Door" (Con Trai Bạn Mẹ) càng lúc càng làm người xem ngán ngẩm khi lặp lại những mô-típ đã quá cũ của màn ảnh. Đỉnh điểm là tình tiết Bae Seok Ryu có tiền sử phẫu thuật ung thư dạ dày cấp độ 2.

Mô-típ tình cảm của Love Next Door vốn đã cũ - thanh mai trúc mã, đơn phương từ nhỏ, oan gia ngõ hẹp. Vì thế, khán giả mong đợi cách triển khai của phim sẽ có điểm mới mẻ, thú vị để bớt nhàm chán. Nhưng càng về sau, Love Next Door lại càng quẩn quanh trong cách tạo nút thắt quá cũ và dễ đoán.

Tuyến tình cảm của Choi Seung Hyo (Jung Hae In) - Bae Seok Ryu (Jung So Min) bị cho là quá chậm, tuyến phụ của Mo Eum (Kim Ji Eun) - Dan Ho (Yun Ji On) lại quá nhạt nhòa. Cho người thứ ba xuất hiện để tạo đòn bẩy cho mối quan hệ của nam nữ chính cũng không phải "chiêu mới". Sự hiện diện của Song Hyeon Jun (Han Joon Woo) - hôn phu cũ của Seok Ryu trong 2 tập gần đây khiến người xem cũng mệt mỏi vì "chuyện 3 người" cũ kỹ.

Đỉnh điểm tạo nên cơn phẫn nộ khiến người xem muốn bỏ xem phim là tình tiết ở cuối tập 8. Bae Seok Ryu đột nhiên đau bụng, nghi do bệnh cũ tái phát. Cô từng phẫu thuật cắt bỏ 70% dạ dày do ung thư cấp độ 2, vào 3 năm trước. Chỉ có bạn trai cũ của cô biết chuyện, gia đình hay Seung Hyo đều không hay. Chính vì vậy, Seok Ryu để Hyeon Jun đưa mình tới bệnh viện.

Tranh cãi này khiến một bộ phận khán giả liên tưởng tới Queen of Tears (Nữ Hoàng Nước Mắt). Hong Hae In (Kim Ji Won) được chẩn đoán mắc ung thư để tạo tiền đề thúc đẩy tuyến tình cảm. Thời điểm này, khán giả đã chỉ trích chi tiết này là cũ kỹ. Nay, tvN lại để một tác phẩm nữa của đài rơi vào tranh cãi tương tự.

Knet trên diễn đàn theqoo bình luận: "Xem tập vừa rồi bực cả mình", "Phim rom-com thôi, có phải melodrama đâu mà làm thế", "Năm bao nhiêu rồi mà còn dùng tình tiết kiểu này", "Thích cả Jung Hae In và Jung So Min nhưng tình tiết thế này thì chịu, càng lúc càng mệt", "Không chèn cái chi tiết ung thư vào thì phim cũng rõ chán"....

Trái lại, cũng có khán giả bênh vực rằng chi tiết Seok Ryu từng bị ung thư chỉ xuất hiện nhanh để đẩy cao trào. Cách xây dựng này cũng khá thực tế vì đây là căn bệnh có thể dễ gặp ở người trẻ, những người bị cuốn vào guồng quay của công việc mà lơ là ăn uống, chăm sóc sức khỏe bản thân.

Love Next Door đi được nửa chặng đường, đặt ra nhiều vấn đề bao gồm cả tình yêu của đôi chính lẫn chuyện gia đình, rắc rối của bố mẹ... nhưng chẳng mấy chuyện được giải quyết triệt để. Ở mặt trận quốc tế, Love Next Door giữ phong độ ổn khi luôn có lượt xem nằm trong Top 10 của Netflix. Tại Hàn Quốc, rating phim ở mức khá, chưa có quá nhiều đột phá. Các tập lẻ (chiếu thứ Bảy) duy trì ở mức 4% trở lên, tập chẵn (chiếu Chủ nhật) là khoảng trên dưới 6% trung bình toàn quốc.