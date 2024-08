Top phim Hàn chuyển thể từ webtoon được lòng khán giả Việt, bộ nào đỉnh nhất?

HHT - Hàn Quốc có không ít những dự án phim chuyển thể từ webtoon gây sốt, được đánh giá cao về mức độ bám sát nguyên tác từ phần nhìn đến cả nội dung.

The Uncanny Counter - Nghệ Thuật Săn Quỷ Và Nấu Mì

Ra mắt vào năm 2020, The Uncanny Counter đã tạo nên cơn sốt khi xoáy sâu vào hành trình "diệt quái" của một nhóm những con người thú vị, tài giỏi và từng rơi vào trạng thái hôn mê, ở ranh giới sinh tử. Bộ phim đã ghi dấu nhiều kỷ lục khủng, trở thành dự án có rating cao nhất mọi thời đại của OCN, và cũng là phim có rating hơn 10% duy nhất (10,581%) của đài này cho đến hiện tại.

D.P - Truy Bắt Lính Đào Ngũ

Dựa trên bộ truyện cùng tên của Kim Bo Tong, D.P tập trung vào hành trình trở thành thành viên đội bắt lính đào ngũ của binh nhì An Jun Ho (Jung Hae In), từ thái độ hào hứng với nhiệm vụ mới đến dần dần nhận ra những góc khuất về công việc này. Bộ phim nhận được nhiều đánh giá tích cực từ giới phê bình, đạt 9/10 điểm trên IMDb và 8,9/10 điểm trên Douban. Phim cũng càn quét nhiều lễ trao giải, trong đó có 2 chiến thắng cao nhất - giải Phim hay nhất tại Baeksang và Rồng Xanh.

Our Beloved Summer - Mùa Hè Yêu Dấu Của Chúng Ta

Thước phim thanh xuân Our Beloved Summer được ngay cả fan nguyên tác mê mẩn khi khắc họa hành trình gặp lại nhau của Choi Woong (Choi Woo Shik) và Kook Yeon Soo (Kim Da Mi), cặp đôi lúc đi học từng hứa sẽ không bao giờ gặp lại. Tình cờ, những video ghi lại thời học trò của họ được lan truyền, và một bạn học cũ kiêm đạo diễn phim tài liệu đã kết nối họ lại với nhau. Bộ phim đã có sự tăng trưởng rating vượt bậc, kết thúc với con số 5,3% (gần gấp đôi so với lúc khởi đầu) và nhận giải thưởng của SBS dành cho cặp đôi chính của phim.

My Demon - Chàng Quỷ Của Tôi

Tuy có cốt truyện đi vào lối mòn ngôn tình nhưng My Demon được fan phim Hàn xem là "ngoại lệ" khi sở hữu cặp đôi Song Kang - Kim Yoo Jung "bùng nổ visual". Kim Yoo Jung vào vai thiên kim tiểu thư thừa kế tập đoàn Do Do Hee, tình cờ gặp và yêu một ác ma 200 tuổi đánh mất sức mạnh là Gu Won (Song Kang đóng). Bộ phim leo lên hạng 2 toàn cầu cho phim không nói tiếng Anh, cũng như "khuấy đảo" lễ trao giải truyền hình SBS 2023 với 4/9 chiến thắng.

True Beauty - Vẻ Đẹp Đích Thực

Ngay từ những bức ảnh tạo hình đầu tiên, khán giả đã phải ấn tượng bởi độ bám sát nguyên tác của True Beauty, từ nhan sắc, quần áo đến cả tư thế tạo dáng. Câu chuyện tình tay ba giữa Moon Ga Young, Cha Eun Woo và Hwang In Yeop trong phim liên tục tạo ra các chủ đề bàn tán khắp MXH, đồng thời đưa tên tuổi những diễn viên này lên tầm cao mới. Ngoài ra, phim cũng có thành tích khá tốt với một câu chuyện ngôn tình học đường, có rating chưa bao giờ rời top 2 cả nước xuyên suốt thời gian lên sóng.

Mask Girl - Cô Gái Đeo Mặt Nạ

Ra mắt độc quyền trên Netflix, Mask Girl đã đặt ra tiêu chuẩn mới cho thể loại phim chuyển thể từ webtoon Hàn Quốc. Dàn nhân vật của phim được tuyển chọn kỹ lưỡng, bám cực sát những nét vẽ khó nhằn, độc đáo của nguyên tác. Trong đó, nữ chính Lee Han Byul gây sốt với ngoại hình giống hệt hình tượng nhân vật "cô gái đeo mặt nạ" Mo Mi, đã vượt qua 1000 ứng cử viên để thắng vai. Với chất lượng từ hình ảnh đến nội dung, Mask Girl được vinh danh tại Baeksang, Rồng Xanh và cả Critics' Choice Awards của Hollywood.

Taxi Driver - Ẩn Danh

Bộ phim được chuyển thể từ truyện tranh The Deluxe Taxi của Carlos and Lee Jae Jin, xoay quanh hành trình của một tài xế taxi tên Kim Do Gi (Lee Je Hoon đóng). Do Gi thực chất là cựu đặc nhiệm 707, trở thành thành viên của công ty taxi Cầu Vồng và nhận những cuộc gọi "trả thù" từ khách hàng, những người bị đối xử bất công và giúp họ giải quyết vấn đề. Bộ phim trở thành cơn "địa chấn" tại Hàn Quốc và khắp châu Á, với mùa 1 ghi dấu rating cao thứ 4 lịch sử trong khung giờ chiếu Thứ Sáu - Thứ Bảy của đài SBS, trong khi mùa 2 đạt tỷ suất đứng đầu danh sách phim năm 2023. Cả thương hiệu phim nhận về 15 đề cử giải SBS, và chiến thắng 13 trong số đó.