Tổ Đội "1 Không 2" tập 2: Dương Lâm "hành" RHYDER, Uyển Ân liên hoàn thắng

HHT - Trong tập 2 Tổ Đội "1 Không 2", Dương Lâm khiến dân tình cười nghiêng ngả với những màn "hành hạ" khách mời RHYDER.

Mở màn tập mới nhất của Tổ Đội "1 Không 2", bốn đội tham gia trò chơi Đoán bóng bàn, lấy đồ trong kho vật phẩm. Nhanh trí, Dương Lâm đã chọn "anh trai" RHYDER để đối đầu với mình và hù dọa: "Tôi muốn chơi hết mình với RHYDER, có thể là anh ấy không còn... một sợi tóc". Lời tuyên chiến này khiến thành viên DG House e dè, Lê Dương Bảo Lâm còn hóa thân thành Long Vương để "ra vẻ" với đối phương.

Sau khi thắng được đàn em, Dương Lâm tiếp tục lầy lội: "Tôi xin phép các Flash “FC RHYDER”, tôi sẽ hành hạ thần tượng của các bạn". Màn "hơn thua" này khiến khán giả cười nghiêng ngả. Với tâm lý thoải mái, RHYDER nhanh chóng hòa tan cùng dàn cast. Gen Z thể hiện độ "hạt nhài" với màn làm thơ sai vần, gia nhập đội cười mồi với "chú Sáu" Kiều Minh Tuấn và liên tục... thua game.

Ở thử thách Câu Hỏi Vũ Điệu, RHYDER tái hiện vũ đạo của I'm Thinking About You - sân khấu từng viral của Anh Trai "Say Hi". Màn nhảy solo chất lượng của nam ca sĩ khiến dàn cast hoang mang, Võ Tấn Phát khẳng định mình không thể tập trung đọc câu hỏi vì mải nhìn RHYDER nhảy.

Bên cạnh RHYDER, hai khách mời còn lại - JSOL và Kiều Minh Tuấn cũng nhận về nhiều lời khen bởi khả năng "mảng miếng". Từng là cặp bài trùng với Dương Lâm tại 2 Ngày 1 Đêm, Kiều Minh Tuấn quyết chơi đến cùng với Thúy Ngân. Nam diễn viên còn thường xuyên loạn ngôn và cố đưa ra đáp án dù không đọc được câu hỏi.

Trong khi đó, JSOL được khen ngợi bởi độ nhanh trí khi tham gia các thử thách. Hiểu được luật của chương trình và biết cách "nhảy số", giọng ca Trộm Yêu là người hiếm hoi không bị phạt sau khi tập 2 kết thúc.

Uyển Ân - Võ Tấn Phát "ăn điểm"

Dù ít "mảng miếng" trong suốt hai tập của Tổ Đội "1 Không 2", Uyển Ân lại có "vía" thắng nhiều trò chơi của chương trình. Trong thử thách thứ tư, nữ chính Nhà Bà Nữ là người đoán trúng được nhiều đáp án đúng nhất và dành được thẻ ưu thế cho trò chơi cuối cùng.

Đến thử thách lớn quyết định giải cứu Quang Hùng MasterD, Uyển Ân phối hợp nhuần nhuyễn cùng đồng đội. Với thẻ ưu thế, nữ diễn viên và Võ Tấn Phát dễ dàng vượt qua hai chặng đầu tiên.

Đến chặng ba - Thổi Bóng Vào Hộp và chặng bốn - Ăn Cùng Tương Ớt, Uyển Ân cho thấy khả năng tập trung cao cùng với sự dẻo dai, nhanh nhẹn. Chung cuộc, cặp "bảo bối - tổng tài" thành công dẫn đầu, lấy được chìa khóa và cứu được Quang Hùng MasterD.

Sau nửa ngày công chiếu, Tổ Đội "1 Không 2" đạt gần 400.000 lượt xem và hơn 2.000 lượt bình luận trên YouTube.

Đa số khán giả khen ngợi concept đồng đều, luật chơi nghiêm ngặt của chương trình. Dàn cast có độ ăn ý, luôn "mảng miếng ê hề" và đề cao tinh thần chơi game hết mình. Không ít người hâm mộ còn chờ đợi màn xuất hiện của Quang Hùng MasterD trong chặng sau.

Tuy nhiên, một số người cho rằng thời lượng quảng cáo dài, cách lồng ghép sản phẩm tài trợ khá "lộ liễu". Bên cạnh đó, các trò chơi vẫn chưa có sự mới lạ và chưa đủ đô để các thành viên lẫn khách mời "bung" được hết sức.