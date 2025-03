Tổ Đội "1 Không 2" tập 3: Võ Tấn Phát chơi dơ, đẩy Quang Hùng MasterD vào thế khó

HHT - Tập 3 của Tổ Đội "1 Không 2" chào đón màn "Say Hi" của hai anh trai - Nicky và Pháp Kiều. Ngoài ra "mầm non giải trí" Quang Hùng MasterD cũng liên tục bị dồn vào thế khó bởi sự xéo xắt của Dương Lâm và Võ Tấn Phát.

Quang Hùng MasterD "hòa tan" Sau 2 tập phát sóng, cast cuối cùng của Tổ Đội "1 Không 2" - Quang Hùng MasterD chính thức lộ diện trước khán giả ở tập 3. Phần chào mừng của trai đẹp 97 diễn ra ngay tại... phòng ngủ. Quang Hùng MasterD bị Dương Lâm, Song Luân, Võ Tấn Phát, Uyển Ân và Thúy Ngân gọi dậy trong tình trạng nửa tỉnh, nửa mơ. Từ đoạn giới thiệu, Quang Hùng đã bị Dương Lâm "chê" bởi màn quăng miếng lạnh tanh. "Em sợ rớt miếng sẽ rớt luôn. Hy vọng mọi người sẽ "cứu" em" - nam ca sĩ dí dỏm. Trước câu hỏi về việc có dám mất hình tượng để thực hiện thử thách hay không, Quang Hùng khẳng định bản thân sẵn sàng bung xõa hết mình để đem đến tiếng cười cho khán giả. Game chia đội của tập 3 yêu cầu các thành viên phải dùng hơi thổi bình nước bị méo trở về hình dạng ban đầu. Ngay từ trò chơi mở màn, Quang Hùng đã dùng "hết sức bình sinh" để giành chiến thắng. Bất chấp việc bị trôi kem nền, nam ca sĩ thổi hết mình và trở thành người về đích đầu tiên. Sau thử thách này, Pháp Kiều, Dương Lâm, Quang Hùng MasterD và Thúy Ngân về một đội. Đội còn lại gồm Song Luân, Võ Tấn Phát, Uyển Ân và Nicky. Ở nhiệm vụ bắt vịt, Quang Hùng thể hiện sự "rén" nhẹ trước sự hù dọa từ Dương Lâm. Vẫn chơi với tinh thần hơn thua, nam ca sĩ thành công bắt được một chú vịt về cho đội mình. Ở thử thách giữ bóng thăng bằng vượt chướng ngại vật, Song Luân - Võ Tấn Phát hợp sức chọc phá, "kiếm chuyện" để cản trở team Quang Hùng MasterD. Trong khi Dương Lâm - Thúy Ngân - Quang Hùng - Pháp Kiều đang chật vật để không bị té, Võ Tấn Phát lại mang thêm một thau xà bông đổ vào sàn. Nam diễn viên còn diễn tiểu phẩm lỡ tay: "Em định mang nước ra cho mọi người lát rửa chân mà lỡ sơ ý làm đổ". Dưới sự cản phá này, đội Quang Hùng cũng phải ngã lên ngã xuống không ít lần. Tuy nhiên cuối cùng, bốn thành viên đã vượt sàn trơn thành công mang bóng về đích, hoàn thành thử thách khó nhằn. Võ Tấn Phát ăn "đám giỗ bên cồn" Kết thúc game giữ thăng bằng, Võ Tấn Phát là đội chiến thắng và giành được lợi thế lựa chọn đặc quyền. Sau một hồi phân tích, cả nhóm đã quyết định chọn đặc quyền Nhỏ. Tuy nhiên, ở hoạt động ngủ trưa, đội Pháp Kiều bất ngờ trước cú twist từ BTC: Đội chọn Nhỏ chỉ được phân một tấm chiếu và các thành viên phải đặt được một bộ phận cơ thể trên tấm chiếu ấy. Trong khi đó, đội chọn To sẽ được hẳn bốn chiếc giường rộng rãi êm ái. Bên cạnh đó, các thành viên còn bất ngờ tham gia vào một đám giỗ của người dân. Võ Tấn Phát, Song Luân, Uyển Ân và Nicky "tự nhiên như ở nhà", cùng một gia đình ăn tiệc và cụng ly. Màn "tiếp mấy chú" của nam diễn viên Gia Đình Cục Súc khiến khán giả cười nghiêng ngả. Võ Tấn Phát hội tụ đủ các "gạch đầu dòng" của một cây hài truyền hình thực tế: Sức khỏe tốt, giỏi "chơi dơ", thích mảng miếng và có tinh thần ứng biến nhanh nhạy. Tập 3 của Tổ Đội "1 Không 2" tiếp tục nhận về lời khen từ netizen. Hai khách mời Pháp Kiều - Nicky hòa nhập tốt với dàn cast và biết quăng miếng mượt mà. Bên cạnh đó, dàn cast có độ hiểu ý lẫn nhau, do đó màn tung hứng đồng đều của cả tám thành viên mang đến hiệu ứng tiếng cười tốt. Các thử thách của Tổ Đội "1 Không 2" có sự nâng cấp hơn cả về độ khó lẫn sự đầu tư về concept. Dàn cast còn có cơ hội giao lưu, tương tác với khán giả địa phương, từ đó truyền tải được yếu tố văn hóa, bên cạnh yếu tố giải trí cốt lõi của gameshow.