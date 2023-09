Tờ đôla Lisa BLACKPINK tung ra trong concert tại Seoul được rao bán gần 20 triệu đồng

HHT - Netizen không khỏi ngỡ ngàng khi thấy giá bán “trên trời” của những tờ đôla được Lisa “thả bay” trong đêm diễn encore tại Seoul (Hàn Quốc) cuối tuần qua.

Hai đêm diễn encore bùng nổ tại Seoul đã khép lại chặng hành trình Born Pink của BLACKPINK trên toàn cầu. Vì là hai đêm diễn cuối, 4 cô nàng “Hắc Hường” đã đưa người hâm mộ từ hết bất ngờ này tới bất ngờ khác, đặc biệt phải kể đến “cơn mưa tiền” trong phần trình diễn MONEY của Lisa.

Hậu concert, những tờ đôla “made by Lisa” vẫn chưa hết hot khi xuất hiện hàng loạt bài đăng bán lại những tờ tiền pha-ke này trên các trang bán hàng.

Trong những đêm diễn trước, mỗi khi bài hát MONEY vang lên, các BLINKs ở mỗi quốc gia sẽ tung lên những tờ tiền được thiết kế riêng như một cách cổ vũ cho Lisa. Nhưng trong 2 đêm diễn cuối tour diễn này, Lisa lại “ú òa” người hâm mộ khi tự "vung tiền" trong màn trình diễn của mình. Cũng bởi độ “hiếm có khó tìm” chỉ xuất hiện tại encore concert ở Seoul, nhiều khán giả đã gom những tờ đôla giả này, bán lại với giá cao chót vót.

Nhiều dân mạng không khỏi sốc khi thấy giá một tờ tiền giả lại được rao bán từ 100.000 tới gần 1 triệu won (hơn 1,8 triệu tới 18 triệu đồng):

“Làm giàu không khó.”

“Thế này có khi còn gỡ được cả tiền đi concert.”

"Đi đu idol về thành phú bà phú ông."

Cũng gây tranh cãi không ít về việc những người bán này đang trục lợi từ những tờ đôla đạo cụ này, nhưng không ít cư dân mạng cho rằng chuyện này là điều bình thường bởi lẽ "thuận mua vừa bán".

Một lưu ý cho ai muốn "săn đôla pha-ke" này là cần phân biệt giữa tiền “thật” trong concert và tiền do fan thiết kế để tránh việc mua nhầm. Có 2 thiết kế tiền do phía tổ chức chuẩn bị cho sân khấu cuối của Lisa trong world tour Born Pink. Một là phiên bản in hình Lisa trong trang phục truyền thống Thái Lan và hai là hình ảnh cô đội chiếc mũ len có tên LALISA.