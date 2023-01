“Tòa Án Vị Thành Niên” mùa 2: Truyền thông Hàn báo hủy, Netflix “quay xe” chưa chắc?

HHT - Siêu phẩm truyền hình “Tòa Án Vị Thành Niên” sẽ không có mùa 2 trên Netflix, chính xác hay chỉ là tin vịt?

Mới đây, một số trang thông tin của Hàn như Naver, Star News… đã đưa tin rằng mùa 2 của bộ phim truyền hình Tòa Án Vị Thành Niên (Juvenile Justice) trên Netflix sẽ không có mùa 2. Phần phim mới đã bị hủy bỏ trong quá trình tiền sản xuất.

Tòa Án Vị Thành Niên lên sóng Netflix vào tháng 2 năm 2022. Nội dung bộ phim xoay quanh các vụ án mà thủ phạm đều ở lứa tuổi vị thành niên. Nhân vật chính là một nữ thẩm phán ghét tội phạm vị thành niên bởi những bóng ma quá khứ luôn ám ảnh cô, do Kim Hye Soo thủ vai.

Mỗi một vụ án là một lần khán giả cảm thấy rùng mình trước sự lạnh lùng, vô cảm và tàn nhẫn của kẻ phạm tội. Nhưng bên cạnh sắc màu tăm tối, Tòa Án Vị Thành Niên vẫn mang đến sự cảm thông, tình yêu thương và cả cơ hội bắt đầu lại cho những người trẻ lầm đường nhưng biết ăn năn.

Thông tin mùa 2 đã bị hủy khiến nhiều fan của Tòa Án Vị Thành Niên nói riêng và fan phim truyền hình Hàn Quốc nói chung tiếc nuối, bởi đây là một bộ phim vừa có nội dung hay vừa có diễn xuất tốt.

Tuy nhiên, sau đó, Netflix lại tuyên bố rằng vẫn chưa có quyết định chính thức nào liên quan đến số phận của Tòa Án Vị Thành Niên mùa 2. Điều này cho phép fan của bộ phim tiếp tục hy vọng.

Được biết, Tòa Án Vị Thành Niên đã lọt Top 10 các series không nói tiếng Anh của Netflix, cùng với Squid Game, Hellbound, The Silent Sea và All Of Us Are Dead. Không chỉ gây tiếng vang ở quốc tế, Tòa Án Vị Thành Niên cũng được đánh giá cao ở quê nhà Hàn Quốc. Phim giành giải Kịch bản xuất sắc nhất tại giải thưởng Baeksang danh giá lần thứ 58, và nữ diễn viên chính Kim Hye Soo nhận được đề cử Nữ diễn viên truyền hình xuất sắc nhất.