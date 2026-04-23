Bảo Anh "gieo yêu thương" đến mầm non vùng biên giới, hòa giọng hát cùng học sinh

HHTO - Bảo Anh vừa có chuyến ghé thăm các trường học tại tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn, giao lưu và trao tặng những phần quà tiếp sức các bạn học sinh vùng biên giới viết tiếp ước mơ tri thức.

Vừa qua, thầy cô và trò trường TH&THCS Bế Văn Đàn (Cao Bằng) đã có một buổi sinh hoạt rộn ràng, nhiều niềm vui khi chào đón ca sĩ Bảo Anh ghé thăm. Tại đây, Bảo Anh đồng hành cùng chương trình thiện nguyện Giao Nắng Chuyển Yêu Thương, mang đến 182 suất quà, 6 suất học bổng khuyến học gửi tặng các bạn học sinh.

Chương trình còn trao tặng cho ngôi trường vùng biên giới này một khu nhà ăn bán trú, bàn ghế ăn, máy lọc nước.

Bảo Anh gửi tặng hàng trăm phần quà, tập vở, đồ dùng thiết yếu cho các bạn học sinh.

Không chỉ giao lưu, tặng chữ ký cho các bạn học sinh, Bảo Anh còn bày tỏ niềm tự hào khi được cùng học sinh và thầy cô toàn trường hát vang bài hát Tiến Quân Ca giữa không khí trang nghiêm, tự hào.

Các bạn học sinh ùa đến xin chữ ký của ca sĩ Bảo Anh.

Bảo Anh chia sẻ: "Những ngày tháng 4 lịch sử, khi cả nước đang hướng về kỷ niệm lễ 30/4, Bảo Anh cảm thấy đây là dịp rất ý nghĩa để cùng các em nhỏ cảm nhận tinh thần yêu nước theo một cách gần gũi nhất. Yêu nước không phải lúc nào cũng bắt đầu từ những điều lớn lao. Đôi khi tình yêu ấy bắt đầu từ những giai điệu quen thuộc, từ lá cờ Tổ quốc, từ niềm tự hào khi được cùng các em cất vang bài hát Tiến Quân Ca".

Rời Cao Bằng, Bảo Anh đến với hai trường Mầm non Khuất Xá và Tam Gia thuộc tỉnh Lạng Sơn.

Bảo Anh cùng chương trình hỗ trợ thay toàn bộ hệ thống bàn ghế, tủ học tại 5 điểm trường lẻ thuộc trường Mầm non Khuất Xá.

Khép lại một ngày cùng những hoạt động ý nghĩa, Bảo Anh nhìn nhận rằng yêu nước đôi khi bắt đầu từ những điều rất nhỏ, là mong muốn các em nhỏ có một bữa cơm bán trú đủ đầy hay một khu vui chơi an toàn. "Việc cải tạo trường lớp chính là cách chương trình Giao Nắng Chuyển Yêu Thương "giữ lửa" cho con chữ nơi vùng cao. Khi các em được chăm sóc tốt hơn, đó chính là lúc chúng ta đang cùng nhau xây dựng một Việt Nam vững mạnh từ những giá trị thực chất nhất" - Bảo Anh chia sẻ.