Người cha trong vụ chôn thi thể con trai trên đồi sẽ phải đối diện với mức án nào?

HHTO - Vụ việc bé trai 12 tuổi tử vong nghi do bị bạo hành, sau đó thi thể bị chôn trên đồi quế tại Lào Cai đang gây rúng động dư luận. Bên cạnh nỗi xót xa về một bi kịch gia đình, câu hỏi được nhiều người quan tâm lúc này là: Người cha sẽ phải đối diện với mức án ra sao theo quy định pháp luật?

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, người cha bị nghi đã có hành vi đánh con dẫn đến tử vong. Sau đó, thay vì trình báo, người này đã mang thi thể nạn nhân đi chôn nhằm che giấu sự việc. Hiện cơ quan chức năng đang tạm giữ hình sự để điều tra, làm rõ toàn bộ diễn biến vụ án.

Dưới góc độ pháp lý, các chuyên gia cho rằng hành vi của người cha có thể bị xem xét theo nhiều tội danh khác nhau, tùy thuộc vào kết quả điều tra và giám định pháp y.

Trước hết, nếu xác định hành vi đánh đập là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của nạn nhân, người này có thể bị xử lý về tội “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác dẫn đến chết người” theo Bộ luật Hình sự. Với tình tiết nạn nhân là người dưới 16 tuổi, mức án có thể rất nghiêm khắc, lên tới 20 năm tù.

Trong trường hợp cơ quan điều tra xác định hành vi mang tính chất tàn bạo, có dấu hiệu bạo hành kéo dài hoặc cố ý tước đoạt tính mạng, người cha thậm chí có thể bị xem xét về tội “Giết người”. Đây là tội danh đặc biệt nghiêm trọng, có khung hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình.

Ngoài ra, hành vi chôn thi thể để che giấu vụ việc cũng là tình tiết quan trọng. Nếu được xác định là hành vi nhằm cản trở việc phát hiện tội phạm, người này có thể bị xem xét thêm tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt” hoặc các tội danh liên quan đến việc che giấu tội phạm, tùy theo mức độ và mục đích cụ thể.

Một yếu tố đáng chú ý khác là mối quan hệ cha - con giữa người gây án và nạn nhân. Theo quy định pháp luật, việc phạm tội đối với người thân, đặc biệt là trẻ em, thường được xem là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Hiện vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra, nên tội danh và mức án cụ thể sẽ được cơ quan chức năng kết luận dựa trên chứng cứ, kết quả giám định và toàn bộ diễn biến vụ việc.

Từ góc độ xã hội, vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về bạo hành trẻ em trong gia đình. Những hành vi được cho là “dạy dỗ” nếu vượt quá giới hạn có thể dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, thậm chí không thể cứu vãn, để lại nỗi đau kéo dài cho cả gia đình và xã hội.