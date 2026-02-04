Đôi bạn mỹ nam Hồ Đông Quan - Thái Lê Minh Hiếu ra mắt nhạc phim đầu tay

HHTO - Hồ Đông Quan và Thái Lê Minh Hiếu ra mắt OST đầu tay cho dự án phim tương tác "Gõ Cửa Nhà Mỹ Nam", đánh dấu bước chuyển mình trên con đường hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp.

Hậu tốt nghiệp Tân Binh Toàn Năng, Hồ Đông Quan và Thái Lê Minh Hiếu đã cùng ra mắt ca khúc đầu tay - MV OST Gõ Cửa Nhà Mỹ Nam - Bầu Trời Rực Rỡ. Ca khúc đã tiếp nối thành công của dự án phim tương tác cùng tên, không chỉ là màn tái xuất đáng chú ý của hai nghệ sĩ solo mà còn đánh dấu cột mốc cho thấy sự chuyển mình trên con đường theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp. MV OST chính thức của phim tương tác đã lên sóng trên ứng dụng MangoPlus, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả trẻ.

Bầu Trời Rực Rỡ thu hút người nghe với giai điệu bắt tai. Nguồn: MangoPlus.



Ca khúc mang màu sắc trẻ trung, giai điệu tươi sáng và tràn đầy năng lượng, đúng tinh thần thanh xuân mà bộ phim hướng tới. Những câu hát như "Dù bao nhiêu tháng ngày trôi qua/ Thì trong tim vẫn có đôi ta" gợi cảm giác rung động, dễ chạm tới người nghe. Phần thể hiện của Đông Quan và Minh Hiếu cho thấy sự hòa hợp dù mỗi giọng hát đều có màu sắc riêng.

Nhiều khán giả nhận xét rằng một ca khúc là chưa đủ, mong muốn được nghe một album đầy đủ từ bộ đôi này. Người hâm mộ và FC của hai nghệ sĩ còn kêu gọi mở quỹ ủng hộ cho dự án, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm stream nhạc để giúp ca khúc đạt thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng.

FC của Hồ Đông Quan kêu gọi mọi người cùng stream nhạc cho thần tượng. Ảnh: @quanderful_fchodongquan

Hồ Đông Quan và Thái Lê Minh Hiếu hiện là hai nghệ sĩ solo trực thuộc SYE Entertainment - công ty quản lý đứng sau nhóm nhạc UPRIZE. Bên cạnh 7 thành viên UPRIZE, SYE cũng đã giới thiệu dàn nghệ sĩ độc lập thế hệ mới gồm Hồ Đông Quan, Thái Lê Minh Hiếu, Swan Nguyễn và minhtin (lighT) - những gương mặt còn lại trong Top 11 Tân Binh Thăng Cấp. Đây là những nghệ sĩ được đánh giá cao ở tư duy âm nhạc và cá tính nghệ thuật rõ nét.

Tương tự UPRIZE, các nghệ sĩ solo này sẽ được đầu tư bài bản từ khâu sản xuất đến chiến lược xây dựng hình ảnh, hứa hẹn trở thành những mảnh ghép đáng chú ý của thị trường V-Pop trong thời gian tới.