"Tổng tài" Mạnh Trường có thể cứu Quỳnh Kool và "Bước Chân Vào Đời" khỏi bế tắc?

HHTO - Ngay sau khi Huỳnh Anh rời đi và Mạnh Trường được tăng thêm đất diễn, khán giả đã hy vọng “tổng tài” Mạnh Trường có thể cứu bộ phim Bước Chân Vào Đời khỏi cảm giác lê thê mệt mỏi.

Bước Chân Vào Đời đang rơi vào trạng thái càng phát sóng càng làm người xem muốn chuyển kênh. Nội dung cũ kỹ đã đành, thiết lập nữ chính Thương lúc nào cũng chỉ có khóc lóc lại càng khiến Bước Chân Vào Đời như phim sản xuất từ 20 năm trước.

Chia tay xong Thương còn khóc nhiều hơn.

Khán giả cứ hy vọng Thương sau khi quyết tâm chia tay Quân thì sẽ xốc lại tinh thần, tập trung gây dựng sự nghiệp, kiếm tiền lo cho gia đình thì hóa ra cô còn khóc nhiều hơn. Thương ủ rũ từ nhà đến chỗ làm, ngồi ăn với các em thì mặt chảy dài, ở một mình thì ôm kỷ vật người cũ mà khóc nấc đẩy bộ phim đến chỗ nặng nề, mệt mỏi. Chưa kể Thương còn mắc lỗi trong công việc, càng làm người xem không hiểu nổi một cô gái nhà nghèo, làm trụ cột gia đình sao lại lụy tình như tiểu thư quen được cưng chiều.

Cô lúc nào cũng rầu rĩ.

Thật may là vai diễn của Mạnh Trường đã xuất hiện nhiều hơn, giúp câu chuyện trở nên kịch tính. Trước đó, nhân vật Trần Lâm vẫn chỉ được biết đến là anh họ của Quân, là nơi Quân tìm đến khi buồn bã chán nản. Bây giờ, chuyện của Quân và Thương đã kết thúc thì Trần Lâm sẽ được đẩy lên làm nam chính.

Sợi dây liên kết giữa Trần Lâm và gia đình Thương ngày càng chặt khi anh làm khách mời trong talkshow mà em gái Thương tham gia tổ chức. Khi vô tình gặp Thương và có những lời trách móc cô không mạnh mẽ bảo vệ tình yêu, Lâm cũng sẵn sàng xin lỗi vì nhận ra mình đã quá lời.

Giờ thì khán giả đành trông chờ vào Mạnh Trường.

Hình ảnh chàng tổng tài đẹp trai, giàu có, lạnh lùng với cả thế giới ấm áp với riêng mình em tất nhiên khiến khán giả thích thú. Mạnh Trường giờ gánh trọng trách kéo Thương khỏi nỗi buồn thất tình, giúp Bước Chân Vào Đời thoát khỏi tình trạng bế tắc sầu não như hiện nay.