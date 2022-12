Top 10 series được tìm kiếm nhiều nhất 2022: "Hẹn Hò Chốn Công Sở", "Big Mouth" dẫn đầu

HHT - Google vừa công bố sách Google Year In Search 2022. Top 10 phim nhiều tập được tìm kiếm nhiều nhất năm qua tại Việt Nam gọi tên 5 bộ phim Hàn, 4 bộ là phim Hoa ngữ. "F4 Thailand" là bộ phim Thái Lan duy nhất nằm trong bảng xếp hạng.

1. Hẹn Hò Chốn Công Sở

Không "drama" hay chứa những plot twist giật gân, "bẻ lái" khiến người xem không kịp phòng bị, Hẹn Hò Chốn Công Sở (A Business Proposal) hút khán giả nhờ các tình tiết gây cười duyên dáng. Được chuyển thể từ webtoon cùng tên, Hẹn Hò Chốn Công Sở là bộ phim truyền hình lãng mạn, hài hước do Ahn Hyo Seop và Kim Sejeong đóng chính.

Thay bạn thân đi và phá buổi xem mắt, Shin Ha Ri (Sejeong) lại vô tình lọt vào mắt xanh của Kang Tae Moo (Ahn Hyo Seop). Quá trình hẹn hò từ giả thành thật của cặp đôi Bạch Tuộc - Chim Thủy Tổ tạo nên vô số tình tiết chéo ngoe, dở khóc dở cười.

2. Big Mouth

Giống với Hẹn Hò Chốn Công Sở, Big Mouth cũng vừa lọt Top 10 phim nhiều tập được tìm kiếm nhiều nhất, vừa lọt Top xu hướng tìm kiếm nổi bật nhất (đạt hạng 4).

Gây sốt ngay từ những tập đầu tiên với những màn đấu trí căng thẳng, nhưng tập cuối phim lại khiến khán giả thất vọng và gây tranh cãi lớn. Mọi khúc mắc được dồn lại và giải quyết ở tập cuối một cách chớp nhoáng, một vài phân cảnh trừng phạt phe phản diện chỉ được lướt qua. Nữ chính Mi Ho (Yoona) qua đời do nhiễm phóng xạ cũng khiến người xem ấm ức.

3. Snowdrop

Snowdrop là phim truyền hình đánh dấu màn ra mắt với tư cách diễn viên của chị cả BLACKPINK - Jisoo. Những tranh cãi liên quan đến xuyên tạc lịch sử khiến quá trình lên sóng của phim gặp không ít trở ngại. Tuy nhiên, khi những sự thật được làm rõ, Snowdrop lại nhận về sự ủng hộ không nhỏ từ khán giả.

Dù đài từ của Jisoo chưa được đánh giá cao, nhưng người xem nhận xét cô đã hoàn thành tròn vai một Young Ro lạc quan, cá tính. Khán giả cũng "thả tim" cho phản ứng hóa học giữa Jisoo và Jung Hae In.

4. Tinh Hán Xán Lạn

Tinh Hán Xán Lạn là một trong những phim cổ trang hot nhất màn ảnh Hoa ngữ mùa Hè năm nay. Triệu Lộ Tư đảm nhận vai nữ chính Trình Thiếu Thương tinh nghịch, bướng bỉnh nhưng cũng thông minh, lanh lợi. Nam chính là Lăng Bất Nghi do Ngô Lỗi thủ vai. Anh là người lạnh lùng, khó đoán, luôn nuôi mộng báo thù cho gia tộc.

5. Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa chỉ vừa kết thúc vào cuối tháng 11 vừa qua. Từ hình ảnh đến nội dung phim đều làm thỏa mãn người xem khi sở hữu dàn diễn viên trẻ, đẹp, diễn xuất tốt. Trương Tịnh Nghi và Trần Phi Vũ sở hữu ngoại hình như từ tiểu thuyết gốc bước ra, đến chiều cao cũng trùng khớp với miêu tả trong truyện khiến khán giả càng thích thú.

Nhắc đến Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, fan Việt không thể không nhắc tới trend lập trình trái tim của "Thủ khoa Lý" từng làm mưa làm gió một thời gian trên TikTok.

6. Trầm Vụn Hương Phai

Do Dương Tử và Thành Nghị đóng chính, Trầm Vụn Hương Phai được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tô Mịch. Nội dung xoay quanh cuộc đời của Nhan Đàm (Dương Tử), cô là một đóa sen tinh sống từ thời thượng cổ. Trong một lần tham dự yến tiệc Vương Mẫu, Nhan Đàm bỗng hóa thành hình người trước thời hạn. Vì thế cô phải gánh chịu kiếp nạn tình ái cùng Ứng Uyên Đế Quân (Thành Nghị), thay cho sự trừng phạt mình phải nhận.

7. F4 Thailand

Lên sóng vào đầu năm nay, F4 Thailand: Boys Over Flowers - Vườn Sao Băng bản Thái gây chú ý nhờ sở hữu dàn diễn viên trẻ toàn trai xinh, gái đẹp: Bright Vachirawit, Win Metawin, Dew Jirawat, Nani Hirunkit, Tu Tontawan. Phim được kỳ vọng sẽ thổi một làn gió mới cho màn ảnh Thái khi lên sóng.

Tuy nhiên, khán giả đã theo dõi các phiên bản trước của Vườn Sao Băng lại liên tục "giơ bảng chê" cho F4 Thailand. Diễn biến không có nhiều điểm nhấn, dàn diễn viên trẻ cũng là một điểm yếu vì diễn xuất non tay.

8. Thương Lan Quyết

Thành công ngoài mong đợi của Thương Lan Quyết đã giúp danh tiếng của Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ tăng vọt, bỏ túi hàng loạt hợp đồng quảng cáo mới. Việc đưa nhân vật như Ma tôn/ Nguyệt tôn (Vương Hạc Đệ) thường xếp vào hàng vai phụ, phe phản diện lên vai chính trở thành điểm mới, thu hút khán giả. Tính cách ngang ngược, luôn cho mình là kẻ mạnh nhất (nhưng là kẻ mạnh nhất thật!) của Đông Phương Thanh Thương "đốn tim" người xem.

9. Ngôi Trường Xác Sống

Sau thành công của phần 1, tháng 6 năm nay, Netflix đã "nhá hàng" cho phần 2 của All Of Us Are Dead (Ngôi Trường Xác Sống). Dàn cast chính của mùa trước gồm Yoon Chan Young (Lee Cheong San), Park Ji Hoo (Nam On Jo), Cho Yi Hyun (Choi Nam Ra) và Park Solomon (Lee Su Hyeok) đều xác nhận sẽ quay trở lại. Đây chính là điều mà các fan của All Of Us Are Dead mong chờ bấy lâu. Vì câu chuyện của cả bốn đều đang bị bỏ ngỏ và chưa có một kết thúc đẹp.

10. Our Beloved Summer

Our Beloved Summer kể về một cặp đôi trái dấu, nhưng hút nhau, từ bạn học, thành người yêu, chia tay sau đó lại tái hợp. Our Beloved Summer gieo thương nhớ trong lòng fan Việt nhờ những thước phim thanh xuân lãng mạn, nhẹ nhàng. Cặp đôi chính Kim Da Mi và Choi Woo Sik khiến người xem vừa quắn quéo vừa buồn cười vì những màn đụng độ "khó đỡ".