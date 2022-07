Top 50 ca khúc chia tay hay nhất mọi thời đại: Chua - cay - đắng - ngọt vị nào cũng có

HHT - Tạp chí Billboard vừa xếp hạng Top 50 ca khúc hay nhất viết về chủ đề chia tay. Từ những bản Ballad đầy bi thương cho đến những bản nhạc Pop bùng nổ giai điệu, đâu là những “thánh ca chia ly” xuất sắc nhất?

“Nữ hoàng nhạc chia tay” Taylor Swift xuất hiện trong Top 50 ở vị trí đầu sổ và chốt sổ, lần lượt với hai ca khúc All Too Well (10 Minute Version) (#1) và We Are Never Getting Back Together (#50). Trong khi All Too Well kể câu chuyện tình từ lúc bắt đầu yêu, đang yêu, đổ vỡ và tự hàn gắn; thì WANGBT là tuyên ngôn “một đi không trở lại” của cô gái khi đã chấm dứt một mối quan hệ.

Giữ vị trí #2 và #3 lần lượt là những ca khúc có giai điệu bắt tai, bùng nổ nhưng ca từ lại vô cùng sâu sắc. Dancing On My Own của Robyn giữ vị trí Á quân, là một trong những bản Dance Pop xuất sắc và tiêu biểu nhất viết về chia tay.

Cảm giác nhìn người mình từng yêu đang tay trong tay cùng tình mới còn mình vẫn một mình cô đơn nơi góc tối được kể lại qua từng câu từ của Dancing On My Own. Các khán giả trẻ hiện nay sẽ cảm thấy quen thuộc với Dancing On My Own khi nghe phiên bản cover của Calum Scott.

Dù không được chọn làm đĩa đơn chính thức nhưng Supercut của Lorde lại được ban biên tập của Billboard vinh danh ở vị trí thứ 3. Nỗi đau khi phải nói lời tạm biệt với một mối quan hệ và tự giải quyết những sai lầm mà mình gây ra thường rất khó để có thể gói gọn trong một bài hát. Ca từ được lặp đi lặp lại nhiều lần trong Supercut đã diễn tả đúng cảm xúc khó buông bỏ một mối quan hệ với quá nhiều kỷ niệm.

Top 10 còn xuất hiện nhiều ca khúc đình đám mang tính biểu tượng như: I Have Nothing - Whitney Houston (#5), Back To Black - Amy Winehouse (#7), Someone Like You - Adele (#8). Những “thánh ca chia ly” này luôn bất hủ trong lòng khán giả dù có vô vàn các ca khúc viết về chia tay khác được sáng tác. Top 10 chốt sổ bằng ca khúc drivers license của Olivia Rodrigo, bản hit đình đám mùa Hè năm 2021.

Nhiều nghệ sĩ Gen Z khác cũng được Billboard xướng tên trong danh sách: Happier Than Ever của Billie Eilish (#31), Maniac - Conan Gray (#44) và I Miss You, I'm Sorry - Gracie Abrams (#49).

Bên cạnh những chuyện tình buồn, danh sách của Billboard còn ghi nhận những bài hát mang tính khích lệ tinh thần, tiêu biểu là thank u, next - Ariana Grande (#40), Irreplaceable - Beyoncé (#37) và Truth Hurts - Lizzo (#21). Sau chia tay, điều quan trọng là phải vực dậy tinh thần và đó cũng chính là cách tự hàn gắn bản thân sau những niềm đau.

Chia tay là phần khó tránh khỏi trong tình yêu. Đối với nhiều người nghệ sĩ, đây là chất xúc tác mạnh mẽ để cho ra đời những bản thánh ca đau thương nhất chia sẻ đến đại chúng. Tùy trải nghiệm của mỗi người mà họ khai thác những cung bậc “cay đắng ngọt bùi” khác nhau mà “dư vị” hậu chia tay để lại.

Top 50 bài hát viết về chia tay hay nhất mọi thời đại, xếp hạng bởi Billboard:

1. Taylor Swift - "All Too Well (10 Minute Version)"

2. Robyn - "Dancing On My Own"

3. Lorde - "Supercut"

4. Jeff Buckley - "Hallelujah"

5. Whitney Houston - "I Have Nothing"

6. Alanis Morissette - "You Oughta Know"

7. Amy Winehouse - "Back To Black"

8. Adele - "Someone Like You"

9. The Beatles - "Yesterday"

10. Olivia Rodrigo - "Drivers License"

11. Dolly Parton - "I Will Always Love You"

12. Fleetwood Mac - "Go Your Own Way"

13. Barbra Streisand - "The Way We Were"

14. The 1975 - "Somebody Else"

15. Toni Braxton - "Un-Break My Heart"

16. Carly Simon - "You're So Vain"

17. Gloria Gaynor - "I Will Survive"

18. Bruno Mars - "When I Was Your Man"

19. Elvis Presley - "Always On My Mind"

20. Usher - "Burn"

21. Lizzo - "Truth Hurts"

22. Kelly Clarkson - "Since U Been Gone"

23. Katy Perry - "The One That Got Away"

24. Justin Timberlake - "Cry Me A River"

25. The Supremes - "You Keep Me Hangin' On"

26. Giveon - "Heartbreak Anniversary"

27. Dinah Washington - "After You've Gone"

28. Paramore - "All I Wanted"

29. The Airborne Toxic Event - "Sometime Around Midnight"

30. The Police - "Every Breath You Take"

31. Billie Eilish - "Happier Than Ever"

32. Roy Orbison - "Crying"

33. Phoebe Bridgers - "Motion Sickness"

34. Frank Ocean - "Ivy"

35. FKA Twigs - "Cellophane"

36. Harry Styles - "Falling"

37. Beyoncé - "Irreplaceable"

38. The All-American Rejects - "Gives You Hell"

39. Jojo - "Leave (Get Out)"

40. Ariana Grande - "Thank U, Next"

41. Joy Division - "Love Will Tear Us Apart"

42. Drake - "Marvins Room"

43. Harry Nilsson - "Without You"

44. Conan Gray - "Maniac"

45. King Princess - "Talia"

46. Kanye West - "Love Lockdown"

47. Joji - "Glimpse Of Us"

48. Lewis Capaldi - "Someone You Loved"

49. Gracie Abrams - "I Miss You, I'm Sorry"

50. Taylor Swift - "We Are Never Ever Getting Back Together"