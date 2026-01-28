Thủ môn Cao Văn Bình tiết lộ gu bạn gái, phản ứng khi được so sánh với Cha Eun Woo

HHTO - Sự tỏa sáng của thủ môn Cao Văn Bình tại VCK U23 châu Á 2026 không chỉ giúp anh trở thành người hùng trong khung gỗ của U23 Việt Nam mà còn đưa cái tên này lên “top tìm kiếm” nhờ ngoại hình điển trai. Những câu hỏi xoay quanh chuyện tình cảm và phản ứng của Văn Bình khi bị so sánh với nam thần Hàn Quốc Cha Eun Woo cũng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Mới đây, trong một sự kiện giao lưu được tổ chức tại tỉnh Nghệ An - quê hương của thủ môn Cao Văn Bình, khi được hỏi đã có bạn gái hay chưa, thủ môn sinh năm 2005 của U23 Việt Nam tỏ ra bối rối và đưa ra câu trả lời khiến cả hội trường bật cười: “Câu hỏi này khó quá, chắc em xin phép giữ bí mật. Tiết lộ ra là… chết”. Sự ngại ngùng nhưng duyên dáng của Văn Bình nhanh chóng chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả.

Dù không công khai chuyện tình cảm, thủ thành của U23 Việt Nam vẫn hé lộ đôi nét về hình mẫu bạn gái lý tưởng. Theo Văn Bình, anh thích một cô gái cao trên 1,5 m, "cute" một chút và biết nấu ăn. Những chia sẻ mộc mạc, đời thường này càng khiến người hâm mộ cảm thấy gần gũi với chàng thủ môn trẻ đang được xem là “visual nổi bật” của bóng đá Việt Nam hiện tại.

Trước đó, màn trình diễn ấn tượng tại giải U23 châu Á 2026, Cao Văn Bình bất ngờ được một số trang tin và cộng đồng mạng quốc tế so sánh với Cha Eun Woo - nam ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc nhờ gương mặt sáng, làn da trắng và nụ cười hiền. So sánh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo nhiều sự chú ý từ người hâm mộ.

Khi được hỏi về việc được so sánh là “Cha Eun Woo của Việt Nam”, Cao Văn Bình tỏ ra khá khiêm tốn. Anh cho biết bản thân không nghĩ mình có ngoại hình đẹp như nam nghệ sĩ Hàn Quốc: "Em cảm thấy da mặt của em không đẹp bằng da mặt anh này" và tỏ ra ngại ngùng khi được đặt lên bàn cân so sánh như vậy.

(Ảnh cắt từ clip)

Trên mạng xã hội, nhiều cổ động viên Việt Nam cũng bày tỏ quan điểm rằng việc so sánh chỉ nên dừng lại ở mức vui vẻ, bởi mỗi người đều có dấu ấn và giá trị riêng. Không ít ý kiến cho rằng, thay vì gắn với hình ảnh một ngôi sao giải trí nước ngoài, Cao Văn Bình nên được nhớ đến nhiều hơn với tư cách là thủ môn trẻ tài năng, bản lĩnh và đầy triển vọng của bóng đá Việt Nam.

Ở tuổi 20, Cao Văn Bình đang có những bước tiến vững chắc cả về chuyên môn lẫn sức hút cá nhân. Giữ phong độ ổn định trên sân cỏ, đồng thời kín tiếng và chừng mực trong đời sống riêng tư, thủ thành này được kỳ vọng sẽ còn tiến xa và tiếp tục là cái tên nhận được nhiều sự yêu mến từ người hâm mộ trong thời gian tới.