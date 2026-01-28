Cụ bà lập kỷ lục thế giới nhờ làm việc gần 70 năm cho cùng 1 công ty

HHTO - Cụ bà tên Yasuko Tamaki tại Nhật Bản đã lập kỷ lục Guinness thế giới với thời gian làm việc tại cùng một công ty lâu nhất, lên đến 70 năm.

Việc gắn bó lâu dài với một công ty trong vài năm thường được xem là biểu hiện của lòng trung thành. Thế nhưng, cống hiến gần 7 thập kỷ cho đúng một vị trí tại cùng một doanh nghiệp lại là điều hiếm có khó tìm, gần như chưa từng có tiền lệ. Đó là trường hợp của bà Yasuko Tamaki, một chuyên viên kỳ cựu đến từ Osaka, Nhật Bản đang gây sốt mạng xã hội thời gian qua.

Bà Tamaki lập kỷ lục Guinness thế giới nhờ làm việc cho công ty suốt gần 70 năm.

Với gần 70 năm gắn bó với cùng 1 công ty, bà Tamaki đã chính thức được ghi nhận vào sách kỷ lục Guinness thế giới, với vị trí quản lý văn phòng tại Công ty TNHH Sunco Industries. Sự nghiệp phi thường của bà bắt đầu từ năm 1956 khi bà gia nhập công ty ở tuổi 26, và kéo dài liên tục đến tận khi bước sang tuổi 90.

Vào tháng 11/2020, kỷ lục Guinness đã công nhận bà Tamaki là quản lý văn phòng lớn tuổi nhất thế giới, với con số cụ thể là 90 năm 174 ngày (sinh ngày 15/5/1930). Đáng chú ý, bà vẫn tiếp tục làm việc tích cực, nâng tổng thời gian cống hiến cho công ty lên đến 69 năm. Trong suốt sự nghiệp dài dằng dặc, bà Tamaki đã chứng kiến Sunco Industries phát triển từ một doanh nghiệp nhỏ chỉ vỏn vẹn khoảng 20 nhân viên, trở thành tổ chức quy mô với hơn 430 nhân sự. Bà chuyển sang làm việc tại phòng tổng vụ, phụ trách kế toán, các công việc hành chính và giao tiếp nội bộ. Dù ở tuổi cao, phần lớn nhiệm vụ của bà vẫn liên quan đến máy tính - kỹ năng bà đã được học từ cuối thập niên 60.

Bà Tamaki từng giữ kỷ lục là nhân viên lớn tuổi nhất thế giới.

Năm 40 tuổi, bà Tamaki được thăng chức làm trưởng phòng. Bà luôn không ngừng nâng cao trình độ, liên tục học hỏi các chứng chỉ mới cũng như làm quen với công cụ hiện đại và đổi mới. Bước sang tuổi 70, bà Tamaki còn dành thời gian tham gia các chuyến trượt tuyết qua đêm cùng đồng nghiệp. Khi bước sang tuổi 90, bà đã thành thạo nhiều nền tảng mạng xã hội, chính điều này đã giúp câu chuyện truyền cảm hứng của bà lan tỏa và đến được với kỷ lục Guinness thế giới.

Khi nhận bằng chứng nhận kỷ lục, bà Tamaki chia sẻ: "Tôi chỉ làm những điều mình cần làm suốt bao năm qua. Cầm giải thưởng trên tay, tôi thực sự xúc động. Tôi tin rằng mọi thứ cần sự tích lũy dần dần từng chút một. Tôi luôn cảm thấy mình như được sinh ra để giúp đỡ người khác, làm cho giám đốc, các quản lý và đồng nghiệp vui vẻ".

Hình ảnh bà Tamaki thời trẻ và gần đây.

Góc làm việc thường ngày của bà Tamaki.

Mỗi ngày, bà Tamaki dậy từ 5h30 sáng, dành nửa tiếng tập yoga, đọc kinh rồi đến công ty bằng phương tiện công cộng hoặc đi bộ. Bà là người ham đọc sách, từng thi đỗ kỳ thi Năng lực Hán tự Nhật Bản như một cách duy trì sự minh mẫn. Ngoài giờ làm, bà thích chơi mạt chược, lắng nghe các đồng nghiệp trẻ giãi bày và đưa ra những lời khuyên hữu ích.