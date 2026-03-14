Vì sao Phương Anh Đào được xem là mỹ nhân mặt mộc hàng đầu V-Biz?

Linh Nhi - Ảnh: FBNV

HHTO - Không phải ngẫu nhiên mà Phương Anh Đào thường xuyên khoe ảnh selfie mặt mộc cam thường nhưng vẫn khiến khán giả xuýt xoa xin vía.

Trong V-Biz có nhiều sao nữ sở hữu mặt mộc rất đẹp với làn da trắng mịn màng, đường nét thanh tú, thậm chí còn được khen là trẻ trung, tươi tắn hơn cả khi đã trang điểm. Nhưng ai cũng phải công nhận Phương Anh Đào chính là mỹ nhân mặt mộc hàng đầu V-Biz.

Năm nay đã 34 tuổi nhưng Phương Anh Đào có làn da căng bóng, mịn màng, lỗ chân lông nhỏ xíu khiến cô gái nào cũng muốn hỏi bí quyết dưỡng da. Nữ diễn viên tiết lộ cô có thói quen uống một ly nước ấm pha với mật ong vào buổi sáng, giúp cải thiện hệ tiêu hóa và từ đó giúp da láng mịn, ít khi nổi mụn.

Tuy không đẹp rực rỡ nhưng Phương Anh Đào lại có gương mặt hài hòa với đôi mắt to, khuôn miệng nhỏ nhắn và ngay cả khi thiếu lớp mỹ phẩm, nhìn nữ diễn viên vẫn rất nổi bật, dễ thương.

Quan trọng nhất là Phương Anh Đào lúc nào cũng tươi tắn, rạng rỡ nên dù có để mặt mộc, nhìn cô không bị nhợt nhạt thiếu sức sống. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường xuyên khoe ảnh selfie mặt mộc cam thường, không hề qua app chỉnh sửa nhưng vẫn xinh đẹp, thu hút và khó mà tin được cô đã qua tuổi 30.

Khi tham dự chương trình thực tế Sao Nhập Ngũ năm 2024, Phương Anh Đào cũng thoải mái để mặt mộc ghi hình và khiến khán giả bất ngờ vì nhan sắc ấn tượng giữa dàn sao nữ. Trong nhiều khung hình, nữ diễn viên nổi bật với làn da trắng, thần sắc tươi tắn.

Bên cạnh mặt mộc đỉnh của chóp, Phương Anh Đào còn là nữ diễn viên hàng đầu hiện nay với diễn xuất đa dạng, sẵn sàng lăn xả vì vai diễn và không ngại làm xấu theo yêu cầu kịch bản. Cô với Tuấn Trần đã đóng chung hai phim ăn khách là Mai, Báu Vật Trời Cho và vướng tin đồn phim giả tình thật.

