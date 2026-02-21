Công thức phối đồ nhanh để bất kỳ ai cũng có thể bắt dính xu hướng

HHTO - Trước khi vội vã mua sắm đầu tư một tủ đồ hoàn toàn mới, hãy dành chút thời gian để sắp xếp và điểm lại những gì bạn đã sở hữu. Phong cách casual với những món đồ chủ chốt, chỉ cần được phối lại khéo léo và thêm vài chi tiết hợp xu hướng, bạn có thể nâng cấp bộ trang phục của mình dễ dàng.

Phối trang phục màu kem từ đầu đến chân

Màu kem không chỉ mang lại cảm giác thanh lịch, tinh tế mà nó còn rất linh hoạt trong phối đồ. Vì vậy những chiếc áo len màu kem, quần hoặc váy lụa kem và sơ mi màu kem là những item không thể thiếu trong tủ đồ của bạn. Phối trang phục màu kem từ đầu đến chân là cách nhanh nhất để mang lại cảm giác sang trọng nhưng vẫn dịu dàng, ấm áp.

Phối hợp các chất liệu da khác nhau trong cùng một outfit

Mặc đồ da toàn bộ sẽ mang lại cảm giác sành điệu và thời thượng, tuy nhiên cách phối này khá dễ đoán và chỉ phù hợp với phong cách bụi bặm, đường phố. Để bộ trang phục của bạn trông hấp dẫn và thú vị hơn, hãy thử kết hợp các chất liệu da khác nhau.

Ví dụ như áo khoác da màu pastel phối với váy da bóng màu đen, cùng bốt cao cổ da lộn và một chiếc túi xách da mềm màu trung tính. Sự phối hợp này sẽ đưa mọi thứ lên một tầm cao mới.

Phong cách preppy với hai màu đen trắng

Áo sơ mi cài cúc trắng tinh thực sự là món đồ chủ chốt trong mọi tủ quần áo, nó phù hợp với mọi thứ và có thể biến hóa nhiều phong cách. Nếu bạn muốn xuống phố với một chút cảm hứng học đường, đừng chỉ mặc áo sơ mi trắng cùng váy kẻ ô, hãy phối thêm layer áo ghi lê, áo khoác, khăn choàng để tăng chiều sâu cho bộ trang phục. Đặc biệt đừng quên những món trang sức nhỏ tinh tế và một đôi giày cổ điển.

Áo khoác, thắt lưng và quần denim đơn giản

Vào những ngày bạn không biết phải mặc gì, nhưng rất cần một bộ trang phục thanh lịch và chỉn chu để mặc vào ngay, hãy nghĩ ngay đến công thức áo khoác, thắt lưng mảnh và quần jeans đơn giản. Kiểu phối đơn giản và quen thuộc này không bao giờ làm bạn thất vọng, thậm chí còn giúp bạn tự tin đi đến mọi nơi chốn, mọi môi trường.