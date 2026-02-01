Từ Labubu đến khăn lụa, những xu hướng này sẽ cùng bạn đi trọn vẹn năm 2026

HHTO - Qua một năm đầy biến động trong làng thời trang, các nhà thiết kế đã có những sự thay đổi chưa từng có. Trên sàn catwalk lẫn street style, trang phục phản ánh sự biến động của xu hướng, mang trở lại những món đồ nổi bật của các thập niên trước và tạo ra thêm những món phụ kiện độc đáo, tất cả đều mang đến nguồn cảm hứng dồi dào cho một năm mới đầy cá tính và phong cách riêng biệt.

Labubu và những thiết kế nhân vật dễ thương của Pop Mart

Mặc dù những nhân vật của Pop Mart đã xuất hiện từ khá lâu, nhưng chúng chắc chắn đã đạt đến đỉnh cao trong năm 2025, nhờ sự ủng hộ từ LISA của BLACKPINK, Dua Lipa, Rihanna và nhiều người nổi tiếng khác. Hiện tượng Labubu diễn ra đúng thời điểm các sàn diễn thời trang đang đẩy trend charm bag và something-cute, vậy là gần như ngay lập tức ngành thời trang bước vào kỷ nguyên “quá tải sự dễ thương”.

Từ việc Simone Rocha tái hiện tuổi thơ qua những con thú nhồi bông, đến những em búp bê sang trọng của Fendi, kỉ niệm tuổi thơ luôn hiện hữu trong tâm trí của nhiều nhà thiết kế, và xu hướng này không có dấu hiệu chậm lại, thậm chí sẽ kéo dài suốt năm.

Phụ kiện trở nên to hơn, đẹp hơn và táo bạo hơn

Thời trang cuối cùng dường như đã rũ bỏ được những tàn dư của trend quiet luxury - sự sang trọng kín đáo. Mặc dù nhiều sàn diễn vẫn được định hình bởi bảng màu tối giản và gu thẩm mỹ tiết chế, nhưng không thể phủ nhận sự lên ngôi của những món phụ kiện ấn tượng.

Chúng thậm chí đã trở thành sân chơi lớn để các trai xinh gái đẹp sự thể hiện cá tính. Các nhà thiết kế như Saint Laurent đã khẳng định sự trở lại của thập niên 80 và hàng loạt phụ kiện to bản. Cùng lúc, Vaquera cũng ủng hộ cho những thứ quá khổ như ngọc trai to đùng nổi bật. Chứng tỏ phụ kiện táo bạo sẽ là vẫn là xu hướng lớn trong 2026.

Khăn lụa sẽ càng tỏa sáng

Năm ngoái, khăn lụa đã có một thời kỳ phục hưng rực rỡ. Thay vì nghiêng về vẻ ngoài cổ điển lấy cảm hứng từ Monica Vitti, món phụ kiện đơn giản này đã được biến tấu linh hoạt hơn, từ thắt quanh eo, buộc ở quai túi, hay đơn giản hơn nữa là thắt cùng tóc.

Những video chia sẻ mẹo phối đồ cùng khăn lụa đều đạt lượt view khủng và trở thành xu hướng được ưa chuộng. Các ngôi sao như Alexa Chung và Lola Tung thường dùng khăn lụa để nâng tầm trang phục mùa Hè quen thuộc của họ một cách tinh tế.

Matthieu Blazy cũng khéo léo đề cập đến xu hướng này trong bộ sưu tập Métiers d’art đầu tiên của mình cho Chanel. Ông quấn một chiếc khăn đỏ quanh chiếc áo len đen, gợi nhớ trực tiếp đến một kiểu trang phục mà Gabrielle Chanel từng mặc. Vậy là có thể tin tưởng rằng khăn lụa sẽ tiếp tục được trọng dụng trong năm 2026.